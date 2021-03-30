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高市抽驗清明應景食品 1件花生粉總黃麴毒素超標

中央社 / 高雄30日電

清明佳節將至，高雄市衛生局加強抽驗與稽查清明節應景食品共49件，其中1件花生粉總黃麴毒素檢驗結果不符規定，要求業者下架並限期改正後，再次抽驗結果符合規定。

衛生局到傳統市場、餐飲業、大賣場及超市等販售場所，抽檢10件糕粿類、10件潤餅皮、10件蔬菜、7件素食製品、6件豆干及6件花生粉，分別檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑、殺菌劑、農藥殘留、漂白劑、食品中動物性成分及總黃麴毒素等。

其中，1件花生粉檢出總黃麴毒素達每公斤6.080微克，超出標準每公斤4微克以下，責令廠商及販售業者即刻下架，並要求限期改正。同時，衛生局也稽查販售端下架違規花生粉，針對源頭製造供應商花生粉再次抽驗後，檢驗結果符合規定。

衛生局表示，台灣氣候潮濕炎熱，如花生、玉米及堅果類未妥善保存，易產生具肝毒性發炎反應，呼籲業者注意貯存環境，違者可依違反食品安全衛生管理法，要求限期改正，再抽驗仍不符規定者，可處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局 抽驗 傳統市場

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