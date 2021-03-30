那瑪夏螢火蟲季來臨 陳其邁邀高雄賞螢

高雄市那瑪夏區每年3至5月都會出現大量螢火蟲，吸引一波賞螢潮。高雄市長陳其邁今天表示，高雄布農族之地才是最接近天堂的美麗秘境，歡迎民眾上山參加賞螢季。

高雄市原住民委員會上午在高雄市四維行政中心舉行「2021那瑪夏賞螢季」記者會。陳其邁特別穿著布農族傳統服飾，邀請民眾上山體驗螢光熠熠的美麗奇景。他表示，那瑪夏螢火蟲種類多達15種，是大自然豐裕的資產。

陳其邁說，全台有不少賞螢景點，但高雄布農族之地才是最接近天堂的美麗秘境，邀請民眾到那瑪夏看螢火漫天飛舞。此外，他也呼籲民眾提前規劃好交通外，更不忘要多採購那瑪夏在地農特產，如水蜜桃、咖啡、愛玉、梅子等。

賞螢季「螢光不滅NAMASIA」從4月2日至5月1日，記者會邀請知名意象書法家陳世憲以那瑪夏為名即興揮灑。陳其邁也出題，以「那瑪夏」在布農族、卡那卡那富族（Kanakanavu）及拉阿魯哇族（Hla'alua）代表何意考現場觀眾。

那瑪夏賞螢季規劃4條主題賞螢步道，包括達卡努瓦賞螢步道（星瑩大道）、神社遺址賞螢步道（螢光隧道）、舊民權賞螢步道（山壁螢河）及南沙魯賞螢步道（螢熠山坡），民眾可以購票入場或預約賞螢專車前往。