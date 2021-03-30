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金門佛教弘法基金會行善 連2年贊助更生保護經費

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣佛教弘法基金會今天由董事長性海師父率領董事、監察人等一行到司法大廈，贊助更生保護經費20萬元，受到福建更生保護會董事長林邦樑等人的歡迎。圖／更生保護會提供
金門縣佛教弘法基金會今天由董事長性海師父率領董事、監察人等一行到司法大廈，贊助更生保護經費20萬元，受到福建更生保護會董事長林邦樑等人的歡迎。圖／更生保護會提供

金門縣佛教弘法基金會今天由董事長性海師父率領董事、監察人等一行10餘人，贊助更生保護經費20萬元，受到福建更生保護會董事長林邦樑(福建高等檢察署金門檢察分署檢察長)等人的歡迎，林邦樑表示，未來將利用愛心贊助款關懷更多弱勢家庭，以及幫助更生人改過遷善的各項輔導措施，讓他們早日融入社會。

金門縣佛教弘法基金會已經連續2年贊助福建更生保護會，今天上午又前往司法大廈，再度捐輸愛心，在場見證者還有福建更生保護會常務董事張云綺(福建金門地方檢察署檢察長)、董事曾至勳(金門監獄典獄長)等人。

林邦樑在致詞中表示，福建更生保護會善用109年度各界贊助款及法務部補助款，在疫情期間辦理弱勢個案關懷與紓困，包括暑假期間帶領少年個案淨山，前往海印寺聆聽性海法師勵志說法，並安排少年職場參訪，鼓勵預先規劃人生方向。

此外，更保也至金門監獄辦理「閩式傳統點心班」傳授豆沙餅、一口酥及食品包裝技巧，並於更生保護節將技訓產品攜出高牆，傳遞愛心給家扶中心弱勢家庭。

林邦樑最後也向性海師父及金門佛教弘法基金會表達謝意，未來將利用愛心贊助款關懷更多弱勢家庭，以及幫助更生人改過遷善的各項輔導措施上，也藉機邀請社會各界熱心人士共同參與，歡迎加入該會志工行列。

性海師父則說，只要肯改變，生命就不一樣，希望各界都能來鼓勵收容人，「一步錯，不代表步步錯」，只要一技在手，就可走遍天下，盼讓他們感受到社會的更多愛與關懷。

金門 福建 愛心

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