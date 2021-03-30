農民反映芒果四成畸形空包彈 立委會勘擔心產量將銳減

台南芒果產區南化農民反映芒果近四成面積果實出現未結果、空包彈、畸形等異常狀況；立委郭國文邀集農糧署南區分署勘查。副分署長黃怡仁表示，台南芒果狀況目前持續關注中，但果實需等3周後才能判斷是否符合災損救助標準；灌溉水源農水署也有水塔與管線架設補助。

郭國文說，上周南化果農陳情表示可能乾旱影響，今年芒果結果期的果實多數出現發黑、畸形，估計栽種總面積約有四成都有這種情況，擔心今年芒果產量會銳減，因此趁立院會議空檔找來農糧署與農改場關心。