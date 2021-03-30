聽新聞
test
0:00 / 0:00
農民反映芒果四成畸形空包彈 立委會勘擔心產量將銳減
台南芒果產區南化農民反映芒果近四成面積果實出現未結果、空包彈、畸形等異常狀況；立委郭國文邀集農糧署南區分署勘查。副分署長黃怡仁表示，台南芒果狀況目前持續關注中，但果實需等3周後才能判斷是否符合災損救助標準；灌溉水源農水署也有水塔與管線架設補助。
郭國文說，上周南化果農陳情表示可能乾旱影響，今年芒果結果期的果實多數出現發黑、畸形，估計栽種總面積約有四成都有這種情況，擔心今年芒果產量會銳減，因此趁立院會議空檔找來農糧署與農改場關心。
他說，產季較早的屏東芒果已傳出也因乾旱導致芒果花被薊馬啃食變成「酥花」（花朵焦黑），變成空包彈。行政院長蘇貞昌前日視察時也指示符合天然災害，列入現金救助，且需從寬從速辦理現金救助；若3周後南化也與屏東類似的話，就希望能比照屏東一樣啟動現金救助。不過當前水源取得最重要；目前也只能希望老天爺趕快降下充沛的春雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言