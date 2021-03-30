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農民反映芒果四成畸形空包彈 立委會勘擔心產量將銳減

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
農民反映芒果四成畸形空包彈，立委郭國文邀相關單位會勘擔。圖／郭國文提供
農民反映芒果四成畸形空包彈，立委郭國文邀相關單位會勘擔。圖／郭國文提供

台南芒果產區南化農民反映芒果近四成面積果實出現未結果、空包彈、畸形等異常狀況；立委郭國文邀集農糧署南區分署勘查。副分署長黃怡仁表示，台南芒果狀況目前持續關注中，但果實需等3周後才能判斷是否符合災損救助標準；灌溉水源農水署也有水塔與管線架設補助。

郭國文說，上周南化果農陳情表示可能乾旱影響，今年芒果結果期的果實多數出現發黑、畸形，估計栽種總面積約有四成都有這種情況，擔心今年芒果產量會銳減，因此趁立院會議空檔找來農糧署與農改場關心。

他說，產季較早的屏東芒果已傳出也因乾旱導致芒果花被薊馬啃食變成「酥花」（花朵焦黑），變成空包彈。行政院長蘇貞昌前日視察時也指示符合天然災害，列入現金救助，且需從寬從速辦理現金救助；若3周後南化也與屏東類似的話，就希望能比照屏東一樣啟動現金救助。不過當前水源取得最重要；目前也只能希望老天爺趕快降下充沛的春雨。

農民反映芒果四成畸形空包彈，立委郭國文邀相關單位會勘擔。圖／郭國文提供
農民反映芒果四成畸形空包彈，立委郭國文邀相關單位會勘擔。圖／郭國文提供

芒果 屏東 郭國文

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