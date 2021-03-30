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因應高齡社會需求 屏東首家衛生所暨高齡服務中心揭碑

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣內首家衛生所暨高齡服務中心，今天上午舉辦揭牌儀式。圖／屏東縣政府提供
屏東縣內首家衛生所暨高齡服務中心，今天上午舉辦揭牌儀式。圖／屏東縣政府提供

屏東萬巒鄉衛生局因廳舍老舊不敷使用，由屏東縣政府衛生局因應公共衛生業務轉變，以及因應高齡社會的需求，向衛生福利部前瞻計畫補助，縣府編列公務預算加上鄉代會支持，共計8375萬1千元，在現有衛生所與鄉立網球場現址上興建，成為縣內首家衛生所暨高齡服務中心，縣府也於今天上午舉辦揭牌儀式。

縣府衛生局指出，既有萬巒鄉衛生所因廳舍老舊不敷使用，考量公共衛生業務轉變，以及因應高齡社會的需求，向衛生福利部前瞻計畫補助，縣府編列公務預算加上鄉代會支持，共計8375萬1千元，在現有衛生所與鄉立網球場現址上興建這棟地上3層的衛生所暨高齡服務中心。

衛生局表示，完工啟用的萬巒鄉衛生所，為縣內首家衛生所暨高齡服務中心，新的辦公大樓一邊由衛生所提供原有醫療門診、預防接種、衛生保健及到宅整合照護等服務；高齡服務中心，則提供日間照顧及長者活動空間。

此外，縣府為配合中央長照2.0政策，推動醫療與社區整合，除提供完善連續性長期照顧服務外，更積極營造社區安老。

縣府統計，縣內已成立35家日間照顧中心，加上萬巒鄉2家日間照顧中心就達到37家，布建涵蓋28個學區，已達一學區一日照的目標的70%，預計今年底將達成90%以上。

屏東縣整潘孟安表示，屏東縣長照的特色是除了關心照顧對象多元外，也考慮到分佈的廣度、整合不同專業的服務，藉此希望社區以及不同世代融合，實踐在地老化的服務理念，更努力營造屏東縣成為長者、民眾安心的友善環境。

屏東縣長潘孟安（右二）出席萬巒衛生所暨高齡服務中心揭牌儀式。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（右二）出席萬巒衛生所暨高齡服務中心揭牌儀式。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（左二）出席萬巒衛生所暨高齡服務中心揭牌儀式。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（左二）出席萬巒衛生所暨高齡服務中心揭牌儀式。圖／屏東縣政府提供

衛生所 屏東縣政府 衛生局

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