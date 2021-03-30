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環球水泥廠比鄰住宅區惹民眾不滿 里民今抗議提6大訴求

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市燕巢區鳳雄里長陳明發（左一）今天上午10時許帶領30多位里民，向環球水泥廠提出六大訴求。記者陳玫伶／攝影
高雄市燕巢區鳳雄里長陳明發（左一）今天上午10時許帶領30多位里民，向環球水泥廠提出六大訴求。記者陳玫伶／攝影

高雄市燕巢區鳳雄里長陳明發今天上午10時許帶領30多位里民，針對環球水泥廠楠梓預拌混凝土場造成噪音及空汙等情況進行抗議，並提出降低車輛噸位、認養道路維護等6大訴求，高雄市交通局等單位到現場討論後，環球水泥廠承諾將民眾訴求提報上級長官，於下周再與相關單位進行會勘。

現場民眾手舉「抗爭有理，反對無罪」、「大家好相聚，請尊重民意」等看板，陳明發表示，里民都已在此居住40多年，環球水泥僅建廠20多年，卻讓當地民眾飽受空汙、噪音及交通威脅，路面也常被大貨車壓壞，曾有民眾就因鳳龍巷橋下箱涵崩裂騎機車經過時摔車骨折。

居住在環球水泥廠正對面的黃姓民眾表示，水泥廠20噸以上的大車多，平均每天上午5、6點至晚上8、9點都會有車，她假日想在家休息都會因噪音睡不著，另外許多大車駕駛早上都會將車輛停在廠外馬路上吃早餐，直接擋住單向車道，造成民眾出入困難，期望環球水泥公司可提供他們新的安置地點。

環球水泥公司表示，目前該巷口道路由公司認養，公司固定補助當地屋主節日獎金，並禁止20噸以上大貨車進入鳳龍巷至鳳旗路（台22線），但此路段還有其他砂石場等工廠車輛進出，本次現場討論後，承諾會在1周內先做好自主管理，如控制時段進出、派員指揮交通等，並將民眾訴求提報上級長官。

高市交通局表示，今天現勘後除請水泥廠配合，也將請高雄市警局員警加強巡邏違規取締，至於降低車輛噸位部分，涉及道路下方箱涵載重，將於下次會勘請水利局等單位與會討論，而砂石車專用道及全面認養道路等，則請環球水泥廠攜回研議於下次會勘時說明。

環球水泥廠楠梓預拌混凝土場與民眾居住地點相鄰，當地居民長期受噪音及空汙困擾。記者陳玫伶／攝影
環球水泥廠楠梓預拌混凝土場與民眾居住地點相鄰，當地居民長期受噪音及空汙困擾。記者陳玫伶／攝影
環球水泥廠楠梓預拌混凝土場與民眾居住地點相鄰，但路段狹小，水泥廠大貨車多，引起當地居民不滿。記者陳玫伶／攝影
環球水泥廠楠梓預拌混凝土場與民眾居住地點相鄰，但路段狹小，水泥廠大貨車多，引起當地居民不滿。記者陳玫伶／攝影
高雄市燕巢區鳳雄里長陳明發與30多位里民，今天上午向環球水泥廠提出六大訴求。記者陳玫伶／攝影
高雄市燕巢區鳳雄里長陳明發與30多位里民，今天上午向環球水泥廠提出六大訴求。記者陳玫伶／攝影
環球水泥廠楠梓預拌混凝土場與民眾居住地點相鄰，但路段狹小，水泥廠大貨車多，引起當地居民不滿。記者陳玫伶／翻攝
環球水泥廠楠梓預拌混凝土場與民眾居住地點相鄰，但路段狹小，水泥廠大貨車多，引起當地居民不滿。記者陳玫伶／翻攝

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