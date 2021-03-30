高市藍議員疑綠部長介入警局人事　市警局：是內部調整

高雄市議員黃紹庭、童燕珍、陳玫娟、李雅靜今天中午開記者會，質疑高雄市警局最近一波中階警務員調動，有一位本來已公布調六龜茂林的周姓警務員最後留在市區，是因民進黨某部長級的人士介入關切，才改由他人前往茂林，使高雄市警方人事顯得荒腔走板。高雄市警察局公關室說明，周信警務員本來就支援公關室業務，是公關室主任蔡鴻文為強化服務協助及警政事務溝通協調，才在核定調整名冊公布後主動提出周員繼續支援該室的建議，並報告局長黃明昭徵得同意後，再做調整。

這次中階警官的調整，之前已有曾因酒駕撞傷人的張姓警官升主管，引發外界質疑是否與該員曾為警政署長陳家欽隨員有關，連高雄市長陳其邁也要警局重視外界觀感。黃紹庭表示，除了張姓偵查正調主管之事，他另接到檢舉，指一名周姓警務員本來調六龜茂林分駐所任所長，人事令發布後，竟又調整，最後是由一名方姓警務員派茂林分駐所長，周姓警務員留在市區，箇中原因疑為周姓警務員覺得茂林太遠、以及一位民進黨籍部長的關心有關。

議員認為警界人事調整應有一定制度和用人唯才的原則，不能靠關係，否則會讓警界人事荒腔走板，打擊基層員警士氣，進而影響整體治安。

警察局公關室就周姓警務員之事說明，周姓警務員原任職市警局刑事警察大隊，去年11月15日支援公共關係室，今年3月26日經市警局110年第2次人評會決議，因周員為候用所長人員，核調為六龜分局茂林分駐所警務員兼所長，但公共關係室主任蔡鴻文因業務需要，為強化服務協助及警政事務溝通協調，主動提出周員繼續支援公關室的建議，也在報告局長黃明昭並獲同意後，調整周員任左營分局警務員，繼續支援公關室，左營分局方姓警務員任六龜分局茂林分駐所警務員兼所長。