高鐵規劃南延至潮州 蘇貞昌：不能到六塊厝就切斷

軌道運具成時下新大眾運輸主流，高鐵與捷運能否到達，攸關城鄉發展。行政院長蘇貞昌今在立院答覆立委蘇震清質詢時表示，已要求交通部對高鐵南延至屏東案，規劃時不只是從左營到六塊厝，也要保留到潮州，不能到六塊厝就切斷。

蘇貞昌說，這個設計不只為屏東，也是為全國。蘇認為，屏東人口外流是因就業機會少，高鐵若能延長至六塊厝、潮州，未來六塊厝還有科學園區，還有科技產業園區，就業機會就會增加很多，可讓外流人口再回來。

蘇震清也提到，潮州是台鐵的調度站，除了高鐵延伸至潮州，盼高雄捷運也可以比照，從目前高捷大寮站延伸經萬丹到潮州。

蘇貞昌回應，現在正規劃高捷紅線要從高捷小港站延伸到到屏東東港，他也拜託交通部讓屏東人口最集中的車城也能趕快有捷運，讓屏東大眾運輸能快做好最好。

交通部長林佳龍表示，交通部有補助屏東縣政府捷運路網規劃案經費，縣府也已提出規劃案，目前高捷經萬丹延伸到潮州已有提案，內埔是第二階段潛力路線，鐵道局也正在檢討評估。

國民黨立委羅明才在立院總質詢時也詢問，台北捷運從動物園站延伸到深坑、石碇講了20年，目前進度為何？

林佳龍說，現在正在進行可行性研究，新北市已有送案，因涉及運量、機廠功能、路線規劃等內容，交通部已要求再做補充，新北市政府辦理修正中。

蘇貞昌也說，這個案子還在前段，包含深坑輕軌運量預測、機廠功能與路線規劃等都還有待進一步補充釐清，新北市修正中還沒整個送出來，等修正後內容送出來還要評估後，定案了才有負擔經費幫忙的問題。

羅明才問，那北捷動物園站接到北捷101站目前進度為何？林佳龍回應，整個新北捷運環狀路網，不管東環或南北環都加速推動中，有些延伸路線要新北市府再提案，已經提出的可行性研究修正中。