陳其邁：6、7月若無梅雨颱風 要有水情因應準備

高雄水情自4月1日起將由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，高雄市長陳其邁今天指出，高雄近年積極開拓水源，水源相對豐沛；6、7月梅雨及颱風若都沒來，得準備因應無雨的劇本。

陳其邁上午主持市政會議，會後接受媒體訪問時表示，高雄市現已提高深水井抽水量及伏流水供水量，水情在4月1日亮橙燈後，市府將成立抗旱應變中心，並啟用南化水庫聯通調度，除藉由列管的151個抗旱水井演練水車取水，也將從供需上平衡民生與工業用水。

記者詢問，是否對「5月底前供水無虞」仍有信心。對此，陳其邁回應，高屏地區水源相對豐沛，近年積極開拓水源，伏流水最多每天70萬噸，但6、7月梅雨及颱風若都沒來，將影響全台，所以要做好不同劇本的準備，除中央地方聯合調度水源，也呼籲民眾節水。

陳其邁表示，南化水庫目前還有3000萬噸水量，高雄去年無論旱季、雨季都有約2座南化水庫蓄水量，從甲仙攔河堰引水到南化水庫儲存，在枯水期也有1/4供水量，高市地面、地下水源或再生水廠等水源相對穩定，但還是要做好久旱無雨準備。

對於高市從東港溪引水引發屏東縣不同意見，陳其邁指出，水源是中央權責，涉及水源區土地管制等問題以後要協調，但目前是為抗旱做準備，因為東港溪水源豐沛，下游要出海才會越域引水進鳳山水庫，可是因東港溪工業用水多，得經淨化處理才可使用。

另外，經濟部水利署南區水資源局今天到阿公店水庫與陸軍共同舉辦清淤動土典禮。南水局表示，要將56年來嚴重旱象化為轉機，全力展開各項水庫清淤工作，國軍以實際行動支援，由位於高雄燕巢的陸軍工兵訓練中心協助阿公店水庫清淤。

南水局指出，阿公店水庫年清運量約6萬立方公尺，陸軍工兵訓練中心計畫自3月29日起至6月中旬，協助清運2萬立方公尺，對水庫沉積物去化困難的阿公店水庫而言，將協助去化量達3成以上。