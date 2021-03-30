屏東「第一鮪」驗明正身 琉球籍船長：意外捕獲

屏東「第一鮪」今天驗明正身，由琉球籍漁船「滿吉財號」28日捕獲的黑鮪魚，確定為今年屏東「第一鮪」，船長黃明財原沒打算捕黑鮪魚，卻用捕鮪旗魚餌料意外捕獲「第一鮪」。

「滿吉財號」今天上午緩緩駛入東港漁市場的碼頭後，要驗身正身的「第一鮪」緩緩從船艙吊上來，由於船長黃明財目視大約180公斤，與標準相當接近，秤重時相當緊張，在磅稱上，確定超過180公斤，但漁會保密不公開確實重量，只對外宣布確定是今年屏東「第一鮪」。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，確定的重量將在拍賣當天過磅後，由縣長潘孟安親自宣布，潘孟安也於第一時間在臉書（Facebook）公布「天下第一鮪」驗明正身，拍賣日期將在4月中旬。

船長黃明財54歲，討海25年，當船長9年，他表示，這是他第一次捕到屏東「第一鮪」，是無意間捕獲的，原本這次出船只是要捕鮪魚和旗魚，所以用的是捕鮪旗魚餌和延繩釣。

他說，原打算這趟回港後再換捕黑鮪魚的餌料出海捕黑鮪，沒想到竟意外捕獲「第一鮪」，非常高興，希望能拍出好價格。

「第一鮪」拍賣會自2002年舉辦，今年是第20年，黃明財是第14名捕獲「第一鮪」的琉球籍船長，其餘都是東港籍船長，而前面4年都是東港籍船長捕獲，琉球船長睽違4年再捕獲「第一鮪」。

「滿吉財號」漁船（CT2-4324）於28日晚上8時許通報東港漁業電台，指當天下午4時許在北緯21度38分，東經119度56分於台灣西南方海域捕獲一尾母黑鮪，目視估約180公斤。

林漢丑表示，可能是氣候變遷，影響到洄游魚類生態，以往黑鮪魚都在台灣東方或東南方海域捕獲，這隻黑鮪追逐餌料追很遠，屏東漁船第一次在台灣西南部海域捕獲黑鮪魚。

林漢丑說，有別於以往都是由CT3（20至50噸）或CT4（50至100噸）漁船捕獲「第一鮪」居多，這回由CT2（19噸以下）較小噸位級漁船捕獲，以小搏大，在歷屆「第一鮪」紀錄上是第3艘CT2漁船。

林漢丑說，歷年「第一鮪」只有在民國92年是3月底捕獲，其餘都是4月中旬前後捕獲，最晚捕獲紀錄在100年4月底，今年比去年早了2週。

屏東「第一鮪」規定，須在台灣沿近海200浬內捕獲的北方黑鮪、須通報東港漁業電台、第一個返港、必須180公斤以上、起鉤時仍是活魚，而且捕獲的漁船限設籍屏東及高雄市所屬的漁船。