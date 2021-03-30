影／全台「第一鮪」提前報到！琉球小漁船意外喜獲大禮

2021屏東第一鮪提早報到！屏東縣琉球籍「滿吉財」漁船28日通報台捕獲「第一鮪」，船長黃明財昨天凌晨返港，東港區漁會今天上午驗證，確認是活魚起勾、重量超過180公斤和在200浬內台灣沿近海捕獲的母黑鮪，不僅符合「屏東第一鮪」標準，東港區漁會表示也是全台第一鮪；下月中旬將在東港魚市場拍賣，預估可拍出200萬元上下的高價。

屏東縣自2001年起舉辦黑鮪魚文化觀光季， 隔年開辦「第一鮪」拍賣，已成為黑鮪魚季的暖身重頭戲；東港區漁會總幹事林漢丑說，「屏東第一鮪」條件嚴格，必須是高雄和屏東籍漁船在台灣海域捕獲的活魚、重量達180公斤以上且第一個返港；今天驗證的黑鮪魚不但符合標準，且肉質鮮嫩肥美，下月中旬由拍賣，已有多家廠商表達標購意願，預料可拍出好價。

歷年「屏東第一鮪」多在4月中旬前後捕獲，只有2003年是3月25日捕獲，最晚捕獲紀錄在2011年的4月底，今年提早2周捕獲，林漢丑說，可能是氣候變遷，影響到洄游魚類生態，這隻黑鮪追逐餌料追很遠，過去第一鮪都是在台灣東南海域捕獲，這是首次在台灣西南海域捕獲；另有別於過去多由CT3或CT4噸位漁船捕獲，「滿吉財」是CT2（10噸至20噸）較小噸位漁船，以小搏大，在歷年紀錄也是第3艘。

「真得沒想到！」小琉球籍的船長黃明財54歲，討海25年，任船長9年，用捕鮪旗魚的餌和延繩釣意外釣到屏東第一鮪，28日晚上8時許通報，下午4時多在台灣西南方海域捕獲一尾母黑鮪，目視估約180公斤，29凌晨4時28分入港；今天驗魚均合格，也由琉球籍船長奪回睽違4年的第一鮪寶座，最近4年都是東港籍船長。

去年在東港魚市場拍賣的「屏東第一鮪」重254公斤，由屏科大校友、72歲宜蘭企業家鄭金池，以每公斤9000元標得，破前年8800元紀錄，今年有機會再刷新紀錄；不過，拍賣賣出超高價是有官方和民間贊助的公益和宣傳性質，去年東港地區黑鮪魚統計捕獲近3000尾，創近年新高，但平均每公斤400至500元間，較前年略低。