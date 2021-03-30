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憂心高房價影響青年成家 高雄議員：可推空屋累進稅率

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員林于凱憂心高房價影響青年成家生育子女意願，認為政府可從房屋累進稅率、鼓勵多屋者出租房子等方式著手以減緩房價上漲。圖／本報資料照片
高雄市議員林于凱憂心高房價影響青年成家生育子女意願，認為政府可從房屋累進稅率、鼓勵多屋者出租房子等方式著手以減緩房價上漲。圖／本報資料照片

青年節前後，許多人關心青年問題。高雄市議員林于凱對於青年購屋成家問題做了一些探討，指他曾在議會建議市府就有4間房屋以上的房屋所有權人課比較高的「空屋」房屋稅，或擬鼓勵措施鼓勵這些屋主以合理租金出租房屋，可是當時高雄市政府財政局以各種理由回絕研議，但台北、宜蘭、連江縣推出了房屋累進稅率，南韓、加拿大溫哥華也有類似作法。

林于凱另感慨，最近在臉書社群「高雄大小事」中有一則貼文，講年輕人不敢成家、不敢生小孩跟高房價有關，有一位市府主管上去留言：「草莓一族的藉口」。他說，那位認為青年把高房價當作不婚不生藉口的市府官員，應該回頭想想自己的年代，房價、薪資所得比是多高，而現在又是多高？

林于凱在臉書貼文談房價時表示，以高雄的房市，他能夠負擔得起的，大概是300萬元以下的房子，市中心這類型的房子，多半是10多坪的套房；他向朋友調查了一下，最近有買房的，也頂多是負擔得起20多坪、2房一廳的房子；當年輕人買不起房，只能退而求其次，用租的。

他表示，前年10月曾在議會質詢時請教財經部門的局處長，高雄有沒有可能讓持有4間房子以上、房子 「空屋」狀態的屋主，課以比較高的房屋稅率？或是用政策獎勵屋主以較低廉的房租出租空屋？財政局及稅捐處當時的答覆包括要如何認定是「空屋」、執行面上有認定的困難、對未出租的空房（空店）課徵高稅率，恐怕引起民怨。

林于凱表示，2018年高雄市持有戶數的統計表，全市持有4間以上房屋的人數僅占0.48%；也就是說，如果要課徵4房以上的房屋累進稅率，將影響不到1%的市民，卻可降低囤房投資，讓房屋回歸居住需求。

林于凱表示，南韓2017年開始推動屯房稅（房屋累進稅率）政策，台北、宜蘭、連江縣也有房屋累進稅率，溫哥華2017年起推動低度使用房舍（以水電費評估）加徵空屋稅（Empty Homes Tax），一年之後，空房驟降15%，過半回歸租屋市場，並且多收3800 萬加拿大元稅金（約台幣 9 億元）用於推動社會住宅及租屋補貼。

他說，台灣的房市早已不是反映居住需求，而是投資的標的；政府喊出產業升級的同時，如果熱錢不是投入產業技術研發，而是追求短期房地產獲利，那麼需要資金挹注的研發工作都將如嗷嗷待哺的小雞，房地產則是張開大嘴吞噬掉台灣競爭力的人才及技術向上的機會。

他強調：「很多事情，不做總有很多理由，但是，問題持續不解決，日子久了，大家會看得懂的。」

青年 高雄市

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