觀光旺季班機需求量增 馬祖4月單日19航班新高

馬祖觀光季來臨，航線班機需求量大增。立榮航空4月起加航班，單日最高共19航班，預計超越去年17班航空運輸最高運載紀錄；由於機位一票難求，交旅局也將展開縣民保留票措施。

馬祖4月即將進入藍眼淚旅遊旺季，馬祖南北竿航線搭機需求量增，立榮航空也增班輸運。根據立榮航空網路訂位系統顯示，航班從3月9班次，至4月23日當日最高南竿機場可達14班，北竿機場5班，將達19航班。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，預計今年離島出遊仍是民眾首選，也有許多居民反映機票難訂。連江縣政府交通旅遊局自4月起實施縣民保留機位，名額提升至11名：每日南竿航線5班次各2名額縣民保留票；北竿航線1名額保留票。

交通旅遊局表示，考量東引鄉交通不便，4月將試辦東引鄉親優先訂位2名額，東引居民可在航班起飛前2天的上班日，向東引鄉公所窗口訂位；若居民有急難救助需求，可檢具佐證資料，供東引鄉公所審查後優先使用機位。

交旅局另提醒，方便居民提早安排行程，4天清明連續假期，將在3月31日上午8時統一開放訂位，4月1日下午2時截止受理訂位，訂位專線為（0836）26033。

交旅局表示，為保障離島交通權益，增設縣民機位保留措施，希望民眾確認需求才向交旅局訂位，讓地方資源有效利用。