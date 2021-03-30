影／人民保母顧健康 分局設「揮汗夢工廠」鼓勵多運動

警察工作辛勞，一旦身體出狀況，造成家庭一輩子遺憾。高雄仁武警分局成立「揮汗夢工廠」今天啟用，鼓勵同仁鍛鍊體能、投資健康。

仁武分局分局長蔡文峰說，分局的禮堂占地寬廣，每月只有開大型會議才使用，為讓空間發揮最大效益，規畫「揮汗夢工場」，有限的辦公廳舍，兼顧開會需求，也能讓同仁有足夠放鬆、鍛鍊體能空間。空間清理乾淨後，也獲得民間力量支持，健身中心捐贈適合警察健身的器材，讓「揮汗夢工廠」成形。

為提倡運動風氣，分局也找來身形健美的男女警員拍攝健身微電影，強調不管工作有多忙、壓力有多重，勤餘一定要抽空健身紓壓，照顧自己健康，也讓家人放心。