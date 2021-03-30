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屏東讀書風氣提升獲肯定 每人公共圖書資源增加

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣立圖書館總館，開館至今，借閱人次近80萬人次，超過58萬冊圖書流通，進館人次更超過55萬人次。圖／屏東縣政府提供
屏東縣立圖書館總館，開館至今，借閱人次近80萬人次，超過58萬冊圖書流通，進館人次更超過55萬人次。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府2019及2020年連續獲得縣市評比「整體閱讀力躍升城市」與「民眾每人擁書冊數」績優城市，縣內每人擁有公共圖書的冊數也因此提升，此外，全國鄉鎮市圖書館評比，九如鄉更連續榮獲，「民眾每人借閱冊數」績優城市，成為縣內33鄉鎮圖書館借閱績優的模範生。

屏東2019及2020年連續獲得縣市評比「整體閱讀力躍升城市」與「民眾每人擁書冊數」績優城市，每人擁書冊數由從2.06冊提升至2.14冊。

教育部、國家圖書館聯合公布「109年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，屏東縣獲得「整體閱讀力躍升城市」與「民眾每人擁書冊數」績優城市，鄉鎮圖書館獲獎數更創新高。

全國鄉鎮市圖書館評比，里港鄉、九如鄉、滿州鄉獲選「整體閱讀力表現績優城市」；屏東市、東港鎮、泰武鄉獲選「整體閱讀力躍升城市」；九如鄉與滿州鄉分別入選「民眾每人借閱冊數」、「民眾每人到館次數」績優城市，九如鄉更是連兩年榮獲「民眾每人借閱冊數」績優城市，借閱冊數由5.41冊增長至5.73冊，成為縣內33鄉鎮圖書館借閱績優的模範生。

文化處統計，去年8月，縣府優化圖書館軟硬體建設，重新啟用屏東縣立圖書館總館，開館至今，借閱人次近80萬人次，超過58萬冊圖書流通，進館人次更超過55萬人次。

文化處指出，總圖不僅帶動辦證、到館人次以及借閱率，更成為全國公共圖書館的指標建築，此外，總圖推動「甲地借、乙地還」的跨館通閱通還服務，讓全縣整體閱讀力成長。

文化處表示，屏東總圖將持續擔任全縣公共圖書館領頭羊的角色，除維持每周上架1000冊新書，來滿足讀者閱讀需求，同時利用總館資源帶動各鄉鎮、學校圖書館，共同推動全民閱讀風氣。

屏東縣立圖書館總館，開館至今，借閱人次近80萬人次，超過58萬冊圖書流通，進館人次更超過55萬人次。圖／屏東縣政府提供
屏東縣立圖書館總館，開館至今，借閱人次近80萬人次，超過58萬冊圖書流通，進館人次更超過55萬人次。圖／屏東縣政府提供

圖書館 屏東縣政府 東港

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