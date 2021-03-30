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高雄代燒爭議 台東縣府：優先處理高雄市焚化廠底渣

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東垃圾目前局部送往高雄代燒，縣府計畫重啟焚化廠治本，目前也招標先處理高雄市底渣。圖／縣府提供
台東垃圾目前局部送往高雄代燒，縣府計畫重啟焚化廠治本，目前也招標先處理高雄市底渣。圖／縣府提供

台東垃圾是否可繼續送往高雄代燒，2縣市各有立場。縣府今天表示，感謝高雄市政府長期協助垃圾代燒，台東的垃圾危機待焚化廠啟用後即可有效解決，目前底渣僅有768多公噸未運回，加上再生粒料才有2萬噸，底渣清運標案今天決標，後續將優先處理高雄底渣。

縣長饒慶鈴表示，台東縣的垃圾掩埋場皆已趨近飽和，衍生的垃圾危機並沒有因為外縣市少量代燒獲得緩解，多數垃圾仍持續堆置。縣府為徹底解決垃圾問題，她上任不到6個月即在議會同意下啟動焚化廠修繕方案，未來啟用焚化廠即可自主處理垃圾，垃圾危機不會延燒為觀光危機。

台東縣環保局表示，目前仍有2萬噸再生粒料未運，但底渣部分已從去年初的7600多公噸持續去化，如今僅剩700多公噸。在縣內焚化廠尚未啟用前如持續代燒，預估今年可能還有7550噸的底渣須處理，縣府已招標，等今天決標即可執行，將優先處理高雄市焚化廠底渣，續行雙方互惠合作機制。

台東 垃圾危機 高雄市

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