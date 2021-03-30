聽新聞
test
0:00 / 0:00
鳳山運動園區體育館網球場溜冰場試營運 民眾免費體驗
高雄市運動發展局依促進民間參與公共建設法OT方式，委託民間廠商經營管理鳳山運動園區，園區內體育館、溜冰場及網球場委外廠商將於4月1日至7日展開試營運，開放市民免費入場體驗。
運發局表示，目前鳳山運動園區內包含羽球館、游泳池及運動中心，2019年11月起由舞動陽光公司營運管理；體育館、溜冰場及網球場也將於4月1日起由舞動公司營運管理。舞動公司期望在試營運期間，針對相關營運動線及設備等相關軟硬體設施進行檢診，並改善相關問題。
鳳山運動園區體育館、溜冰場及網球場，都於4月1日至7日進行試營運，提供市民免費使用，並規畫籃球、網球及滑輪等運動體驗課程。4月1、6及7日免費體驗時間，為每日下午2時至晚間10時；4月2日至5日免費體驗時間為每日上午9時至下午6時。歡迎高雄市民踴躍上網報名搶先預約，相關場地免費使用及課程報名資訊，可上鳳山運動園區官網https://kfspwdyg.com.tw/查詢及預約。
運發局表示，鳳山運動園區體育館除將於4月1日起辦理試營運外，4月9日至11日及4月16日至18日，超級籃球聯賽SBL更將重磅回歸鳳山體育館，歡迎民眾可踴躍進場為高雄九太籃球隊加油。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言