陳玉珍質詢衛福部小三通何時重啟？ 陳時中：樂觀其成

受到新冠肺炎疫情影響，金廈小三通已停擺一年多了，重創金門地區觀光民生經濟，不少地區業者都殷切期盼小三通能在防疫無虞下儘早開放。金門籍立委陳玉珍今天在衛環委員會以小三通何時重啟？質詢衛福部長陳時中，陳時中表示，只要符合檢疫條件，陸委會覺得可行，對重啟小三通一事，他個人樂觀其成！

金門以觀光立縣，一向依賴小三通旅客帶來的觀光旅遊收益，自停航以來，金門地區的交通運輸、旅遊觀光、飯店民宿、導覽解說、地方特產、小吃等業者都受到了嚴重的衝擊衰退，幾乎是停滯的狀態，地方民眾生計受到重大影響，生活也帶來了相當多的不便。

陳玉珍表示，對於地區業者而言，即使中央給予部分補助，但仍殷切期盼小三通能在防疫無虞下儘早開放；陳玉珍昨便在衛環委員會，以小三通何時重啟？質詢衛福部長陳時中，對此，陳時中表示「樂觀其成」；同時，陳時中也承諾，「若需要幫助，我們也可以來協助」。

陳玉珍指出，希望在陳部長「樂觀其成」的態度下，金門小三通能早日在防疫無虞下恢復通航，以活絡地方經濟發展。