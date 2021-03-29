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屏東第一鮪可望出爐 琉球籍漁船捕獲入港30日驗魚

中央社 / 屏東縣29日電

黑鮪魚汛期到來，屏東東港漁業電台昨天接獲琉球籍「滿吉財」號漁船通報，捕獲今年屏東「第一鮪」，目視約180公斤，「滿吉財」號今天入港，東港區漁會將於明天上午進行驗魚。

屏東「第一鮪」規定，需在台灣沿近海200浬內捕獲的北方黑鮪、需通報東港漁業電台、第一個返港、需要180公斤以上、起鉤時仍是活魚，而且捕獲的漁船限設籍屏東及高雄市所屬的漁船。

27日琉球籍漁船「金展祥」號通報漁業電台捕獲黑鮪魚，但在200浬外，目視約170公斤，東港區漁會雖初判不符合「第一鮪」資格，但仍請「金展祥」號盡速回港。

不料，28日晚上8時許，「滿吉財」號漁船通報，已捕獲今年屏東「第一鮪」黑鮪，並搶先「金展祥」號9個小時，在今天凌晨4時多入港。

東港區漁會已安排明天上午10時驗魚，確認是否為今年黑鮪魚季的「第一鮪」。

東港區漁會表示，「滿吉財號」漁船（CT2-4324）船長黃明財於28日晚上8時許通報東港漁業電台，指當天下午4時許在北緯21度38分，東經119度56分於台灣西南方海域捕獲一尾母黑鮪，目視估約180公斤。

區漁會總幹事林漢丑表示，可能是氣候變遷，影響到洄游魚類生態，這尾黑鮪追逐餌料追很遠，屏東漁船頭一次在台灣西南部海域捕獲黑鮪魚。

林漢丑說，有別於以往都是由CT3（20至50噸）或CT4（50至100噸）漁船捕獲「第一鮪」居多，這回由CT2（19噸以下）較小噸位級漁船捕獲，以小搏大，在歷屆「第一鮪」紀錄上，是第3艘CT2漁船。

林漢丑說，歷年「第一鮪」拍賣紀錄，只有在民國92年是3月底捕獲，其餘都是4月中旬前後捕獲，最晚捕獲紀錄在100年4月底。

東港 屏東 黑鮪魚

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爭屏東「第1鮪」 差10公斤判定不符資格

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