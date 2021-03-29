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空姐空少成最佳「美食推銷員」幫忙發送金門特產

聯合報 / 記者張睿廷蔡家蓁／金門即時報導
6位空姐空少今天選擇爬太武山體驗金門之美，在「毋忘在莒」石碑處還與熱情遊客合影留念。圖／業者提供
6位空姐空少今天選擇爬太武山體驗金門之美，在「毋忘在莒」石碑處還與熱情遊客合影留念。圖／業者提供

早期金門每年在329青年節這天，高中職學校都會舉辦爬山活動，以熱血的行動緬懷這些革命先烈，而這也是不少在地五六年級生共同的回憶。金門縣政府與華信航空、民宿旅遊發展協會、二毛租車合作推出的「百位空服遊金門」今天是第6梯次，6位空姐空少選擇爬太武山體驗金門之美，並扮演「美食推銷員」，幫忙發送貢糖與牛肉乾給遊客，大受遊客歡迎。

「百位空服遊金門」行銷活動，連續幾週下來，由高顏值的空姐、空少化身網美遊客，透過她們的視角和社群解讀金門，成功行銷金門，6位空姐空少今天下午2點從斗門登山古道出發，還拍照、錄影將沿途美麗的風景傳達給台灣所有好朋友。

據參加的空姐表示，雖然平常都有在運動，但爬到部分陡坡時，還是覺得很費力，好在大家相互幫忙，就輕鬆完成任務，但她覺得從斗門路段登山，可以看到不同的金門之美，那是一種很恬靜悠閒的感覺。

金門在地第一大民營食品企業聖祖食品公司與旗下喬安牧場品牌，也在今天下午2時許，由副總經理葉杭帶領同仁，與空姐空少們一起在「毋忘在莒」石碑處，發送貢糖與牛肉乾各300包的，響應這場行銷觀光的活動，大受遊客的歡迎，不少人吃完，都說「超好吃的」，頻頻詢問如何購買。

葉杭表示，希望透過空姐、空少們的微網紅類型行銷，帶領大家看看金門不一樣的美，也看到金門最好吃的特產，像牛肉乾與貢糖等，聖祖食品一直是最用心的在地企業，響應這樣的觀光活動，盼讓金門在地的特產，也能成為吸引大家來金門玩的動力之一，觀光客來金門都能買好、買滿，買得開心。

「百位空服遊金門」今天是第6梯次，6位空姐空少選擇爬太武山體驗金門之美，他們還挑戰斗門登山古道。圖／業者提供
「百位空服遊金門」今天是第6梯次，6位空姐空少選擇爬太武山體驗金門之美，他們還挑戰斗門登山古道。圖／業者提供
「百位空服遊金門」6位空姐空少今天扮演「美食推銷員」，幫忙發送聖祖食品公司的貢糖與牛肉乾給遊客，大受遊客歡迎。圖／業者提供
「百位空服遊金門」6位空姐空少今天扮演「美食推銷員」，幫忙發送聖祖食品公司的貢糖與牛肉乾給遊客，大受遊客歡迎。圖／業者提供

金門 空姐

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