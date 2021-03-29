台1線路竹路段「鬼屋」林立 4月7日起展開拓寬民調

台1線高雄路竹段道路拓寬工程延宕30年未解決，多達六成店家歇業關門，住戶自嘲大馬路旁「鬼屋」林立。公路總局今起連3天在路竹區公所召開說明會，支持者認為拓寬可促進地方發展，反對者則要求開闢連外道路取代道路拓寬。公路總局高雄工務段表示，4月7日起調查4千多戶意見，尊重民意。

國發會月初審查通過高雄捷運岡山延伸至路竹線2A綜合規畫案，岡山火車站延伸至南路竹段預計2027年通車。台1線北高雄路段剩路竹尚未拓寬成40米道路，因部分住戶反對，拓寬計畫拖延30年之久，約1公里店家生意蕭條，關門歇業者占多數。

公路局去年展開「台1線350K+300至354K」可行性評估，今起辦地方說明會。顧問公司簡報指出，拓寬道路會拆及300戶建物，以交通及捷運空間需求來看，拓寬道路沒有急迫性，若考量都市發展、商業空間、交通安全，有拓寬必要性。

約70人出席說明會，兩派意見相左。高市議員黃明太指出，30年過去，拓寬計畫懸而未決，道路兩側多達六成商家關門或歇業，無論是要拆或不拆，應該早日決定，不該再拖，說明會不能全在上班日舉辦。

反對拓寬的林宏裕等居民指出，住家已被徵收3次，即使捷運延伸至北路竹，道路20米寬就夠，應以連外道路取代道路拓寬，不要再拆民宅，沒有人希望看見熱鬧街道變成鬼屋。支持派居民認為，拓寬案評估長達30年，政府效率太差；高科交流道交通擁塞，進入高雄市區至少要塞一小時，願意犧牲自家房子以利未來發展。