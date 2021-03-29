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楊鎮浯宣示將成立金門青年發展中心 協助青年築夢

聯合報 / 記者張睿廷蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯今天宣示將成立「金門青年發展中心」，整合各局處作完整的規劃，盼拉近與青年的距離，廣徵青年的意見。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯今天宣示將成立「金門青年發展中心」，整合各局處作完整的規劃，盼拉近與青年的距離，廣徵青年的意見。圖／縣府提供

今天是329青年節，金門縣長楊鎮浯特別邀請地方青年創業代表，共同參與「金門青年勇敢創未來」發布會，會中，楊鎮浯也宣示將成立「金門青年發展中心」，整合各局處作完整的規劃，盼拉近與青年的距離，廣徵青年的意見。

楊鎮浯提到，近來有越來越多的青年朋友選擇返鄉或移居金門創業，縣府為在地青年，逐步打造「青年領航 金門翱翔」的宜居環境。除了原本「挺創業」提供100萬無息青創貸款，金門三創服務平台提供創業諮詢及一對一家醫式輔導，讓青年返鄉創業外，更要讓更多的年輕人返鄉、留鄉。

他也提及，縣府兩年多來為青年推動創新創業作為，有「挺創業」，打造青年創業友善環境-離島首創「金門三創服務平台」，提供一站式創業諮詢輔導服務，自成立三創服務平台透過現場、視訊、線上等方式已協助輔導超過300人次；提供青創貸款，扶植地區青年蜂農、菇農等產業，近2年利息補貼約4685萬元；推動「金正好購」金門商品專區，協助青創業者進行網路行銷。

另外，「促就業」，則推動產業創生，啟動金門產遊博覽園區工程開發；「助成家」，青年購置自建住宅貸款利息補貼-300萬前二年免利息；興建尚義公辦住宅，以出售或出租供青年、新生家庭或弱勢民眾使用。「興創意」，辦理產業創新創業競賽為金門獻策；舉辦青年文學獎，提供青年學生文學創作的舞台。「護健康」，補助16-18歲女生免費接種子宮頸癌疫苗；持續查緝及防制青年吸食毒品；防止網路成癮，鼓勵多運動；耗資一億多元重新打造金門縣立體育場，引進新式器材，鼓勵青年多運動重視身體健康。

縣府建設處指出，今年是金門三創服務平台第3年，縣府建立此平台目標為青年打造創業支援服務體系，營造金門友善創業環境。第一年目標「建基盤」，建置一站式實體據點、培育金門青年對創業的認同；第二年目標「調體質」，擴大與金門青年與外部連結合作、培養商機辨識能力；今年目標「擴市場」，導入電商產業與市場通路、引領金門青年商家邁向跨境電商產業通路。

縣府表示，將繼續陪伴青年一同成長，持續的為金門這片土地提供更多創新創業的可能，冀能在金門三創服務平台的帶動下，讓在地青年勇敢築夢，遊子洄流返鄉圓夢，形成一股正向能量，改變並翻轉金門。

今天是329青年節，金門縣長楊鎮浯（後左五）特別邀請地方青年創業代表，共同參與「金門青年勇敢創未來」發布會。圖／縣府提供
今天是329青年節，金門縣長楊鎮浯（後左五）特別邀請地方青年創業代表，共同參與「金門青年勇敢創未來」發布會。圖／縣府提供

青年 金門 創業

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