大駁二文青創業計畫啟動！ 鹽埕哈瑪星創新翻轉

高雄市文化局今日公布「大駁二文青創星埕計畫」，針對鹽埕、哈瑪星兩處開放青年文創駐業補助申請，提供租金與創業補助，廣邀20至45歲文青以文創產業踴躍申請進駐鹽埕、哈瑪星，營造具在地特色的歷史文創生活圈。

高雄市副市長史哲表示，駁二位於鹽埕埔、哈瑪星交界，緊密牽動周邊兩個舊城區的發展脈動，文化局之前推動「駁二文創人才回流計畫」與「共創基地」，吸引文創業者以各種型態進駐駁二周邊。為市長落實陳其邁的青年政策，打造高雄成為青年創意實現的創業都市，於是再推出文創人才回流計畫的超強擴充版「大駁二文青創星埕計畫」，範圍擴及鹽埕埔與哈瑪星，催動歷史街區形成文創產業聚落。

文化局長王文翠表示，此計畫可以公司、工作室或店面等營運地點，進駐鹽埕區或哈瑪星地區，負責人年齡介於20至45歲，且營運內容為工藝、時尚設計、產品設計、視覺及影像設計、室內及建築設計、出版及獨立書店、當代藝廊者，即可提出申請補助，入選將可獲得創業補助、租金補助及獲貸獎勵。

其中新進創業者可獲得10至50萬元的創業補助、為期2年的50%租金補貼與獲貸獎勵。已於鹽埕、哈瑪星老城區深耕多年的元老級文創業者，也有機會申請到為期1年的50%租金補助及獲貸獎勵。