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防工安悲劇再發生 高市府邀8大營建公會擬對策

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄工安意外頻傳，副市長林欽榮（中）今再次邀集建築體系各公會代表開會，研商訂定「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，並共同簽署「宣示工地安全」。圖／高雄市政府提供
高雄工安意外頻傳，副市長林欽榮（中）今再次邀集建築體系各公會代表開會，研商訂定「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，並共同簽署「宣示工地安全」。圖／高雄市政府提供

高雄工安意外頻傳，副市長林欽榮今再次邀集建築體系各公會代表開會，研商訂定「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」並共同簽署「宣示工地安全」，希望民間加強自律，也從制度面、法規面全面提升，防止意外一再重演。

林欽榮說，打造讓市民安身立命的安全城市，勞工安全是最為基本且重要的一環，再次邀集高雄市8大建築相關公會，討論如何加強工地公安自律與市府稽查機制，也共同簽署宣示工地安全連署書，以業者自律、公私協力、政府加強稽查為三大執行目標。

工務局長蘇志勳指出，「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」包括工程開工與勘驗申報需檢附「安全衛生業務主管人員證」及依營造安全衛生設施標準、工地高空作業前酒精測試、市府每周2次聯合稽查、高風險營建場所偕同專業技師公會稽查、安排相關公會定期辦勞工安全講習、工地經市府3次稽查不合規定者強制勒令停工、勞工應接受安全衛生教育訓練與在職教育訓練等，提送市政會議通過後實施。

如何翻轉工地文化是棘手難題，蘇志勳說，酒測部分要採源頭管理，要求建築工地自主實施酒測及門口管制檢查，事業單位未確實執行，勞工局將依違反職業安全衛生法規定處分。

高雄工安意外頻傳，副市長林欽榮（左五）今再次邀集建築體系各公會代表開會，研商訂定「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，並共同簽署「宣示工地安全」。圖／高雄市政府提供
高雄工安意外頻傳，副市長林欽榮（左五）今再次邀集建築體系各公會代表開會，研商訂定「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，並共同簽署「宣示工地安全」。圖／高雄市政府提供
高雄工安意外頻傳，副市長林欽榮（左）今再次邀集建築體系各公會代表開會，研商訂定「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」。圖／高雄市政府提供
高雄工安意外頻傳，副市長林欽榮（左）今再次邀集建築體系各公會代表開會，研商訂定「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」。圖／高雄市政府提供
高雄工安意外頻傳，副市長林欽榮今再次邀集建築體系各公會代表開會，研商訂定「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，並共同簽署展現「宣示工地安全」決心。圖／高雄市政府提供
高雄工安意外頻傳，副市長林欽榮今再次邀集建築體系各公會代表開會，研商訂定「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，並共同簽署展現「宣示工地安全」決心。圖／高雄市政府提供

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