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屏東金鑽鳳梨評鑑 銀獅拿下冠亞軍：種出有溫度鳳梨

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（左）今頒發110年金鑽鳳梨優質評鑑，拿下亞軍的高樹銀獅青果生產合作社洪銘聰。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（左）今頒發110年金鑽鳳梨優質評鑑，拿下亞軍的高樹銀獅青果生產合作社洪銘聰。圖／屏東縣政府提供

屏東金鑽鳳梨進入產季，屏東縣府上周五舉行110屏東優質金鑽鳳梨評鑑，今公布今年金鑽鳳梨評鑑得獎農民，拿下冠亞軍的高樹銀獅青果生產合作社洪銘聰與妻子許嘉容，洪銘聰是農三代，11年前放棄大廠工程師工作，返鄉接手父親鳳梨田，洪銘聰感性說，金鑽鳳梨他稱「彎腰鳳梨」，感受到務農辛苦，從種、採收到裝籃子，都要彎著腰，期盼「種出有溫度的鳳梨給大家」。

屏東縣府農業處指出，屏東鳳梨種植面積有3500公頃，占全台3成的產區，更是全台第1大產區，屏東氣候與土壤適宜，產出的鳳梨的品質優於其他縣市，透過評鑑，縣府把關，選出優質金鑽鳳梨。

今公布110年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑名單，高樹鄉銀獅青果生產合作、銀獅農場主人洪銘聰與妻子許嘉容，分別拿下亞軍、冠軍。今年因鳳梨銷陸受阻，屏東縣長潘孟安本月5日到高樹銀獅農場參加鳳梨銷日封櫃儀式，洪銘聰當場哽咽感謝大眾對鳳梨農相挺，感受「台灣人真的很有感情」。

洪銘聰說，11年前他返鄉接手父親的鳳梨田，秉持的父執輩種植概念，並精進鳳梨專業知識，他形容，「金鑽鳳梨猶如彎腰鳳梨」，務農很辛苦，種植、採收到裝籃子，都要彎著腰，農民真的很不簡單。

「種出有溫度的鳳梨給大家」洪銘聰說，他秉持老人家精神，學習知識，讓鳳梨更好吃、更有溫度，高樹鄉是水源保護區，好的水源、好的氣候與好的土壤，屏東高樹鳳梨種出來很好吃，現正是時候。

洪銘聰分享，改良場會教導農民製作液肥，他製作的液肥是用牛奶、蜜糖泡製，在施灑到鳳梨上面，今年1、2月氣候極端，從2月底到現今，屏東鳳梨品質是最好，良果率有九成九。

拿下甜度王，獲優勝的潮州農會果樹產銷班第32班的班員林舜英，她種鳳梨18年，她說，她的鳳梨主要國內市場為主，八九熟才採收。

屏東縣長潘孟安說，透過評鑑，敦促農友做好產地管理，「管控品質才是最佳行銷武器，優良品質才是國際競爭立於不敗之地」，也為農業提升競爭力。

110年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑得獎名次：

冠軍：許嘉容（保證責任屏東縣銀獅青果生產合作社）

亞軍：洪銘聰（保證責任屏東縣銀獅青果生產合作社）

季軍：沈宜蓁（保證責任屏東縣龍潭果菜生產合作社）

優勝：林舜英（潮州鎮農會）、廖宏銘（保證責任屏東縣密菓子生產合作社）

甜度王：林舜英（潮州鎮農會），糖度18.1度。

屏東縣府今頒發110年金鑽鳳梨優質評鑑，拿下冠亞軍的高樹銀獅青果生產合作社洪銘聰（後排右二）與妻子許嘉容（前排右二）。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今頒發110年金鑽鳳梨優質評鑑，拿下冠亞軍的高樹銀獅青果生產合作社洪銘聰（後排右二）與妻子許嘉容（前排右二）。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今頒發110年金鑽鳳梨優質評鑑農民。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今頒發110年金鑽鳳梨優質評鑑農民。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（左）今頒發110年金鑽鳳梨優質評鑑，拿下冠軍的高樹銀獅青果生產合作社洪銘聰的妻子許嘉容。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（左）今頒發110年金鑽鳳梨優質評鑑，拿下冠軍的高樹銀獅青果生產合作社洪銘聰的妻子許嘉容。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今頒發110年金鑽鳳梨優質評鑑農民們。屏東縣長潘孟安說，管控品質才是最佳行銷武器，優良品質才是國際競爭立於不敗之地，提升農業競爭力。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今頒發110年金鑽鳳梨優質評鑑農民們。屏東縣長潘孟安說，管控品質才是最佳行銷武器，優良品質才是國際競爭立於不敗之地，提升農業競爭力。圖／屏東縣政府提供

鳳梨 屏東縣 生產合作社

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