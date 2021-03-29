台東2萬噸底渣未回運 陳其邁：先運回再談代燒垃圾

高雄市府和台東縣府協商代燒垃圾，換取回運底渣，但台東縣府至今仍有2萬噸底渣未運回，也未通知高市府協助代燒。高雄市長陳其邁今天表示，先運回底渣再協商代燒。

綠島、蘭嶼人口數總計約近9000人，但每年登島旅遊人數超過50萬人次，超過台東全縣人口數2倍，更是在地人口數的50倍以上。

台東縣政府環保局今天表示，台東垃圾量最大的台東市、卑南鄉、鹿野鄉、蘭嶼鄉掩埋場已經飽和，民國113年後台東縣各鄉鎮的掩埋場就將全部飽和；而台東的焚化爐108年已啟動更新修繕作業，目前在細部設計階段，預計明年啟用。在焚化爐啟用前，垃圾去化仍須仰賴高雄市代燒。

由於台東縣目前仍欠2萬噸底渣尚未回運，台東縣代理環保局長郭建成表示，已發包廠商處理底渣，將儘快公文通知高雄。

陳其邁上午出席慢飛天使兒童節活動，接受媒體聯訪回應，由於高雄秋冬季節居下風處，空污比較嚴重。市府目前除要求興達電廠減排、燃煤提前除役，以及加嚴燃燒鍋爐標準，也包括中鋼的汽電共生廠逐項減低碳排放，所以燃燒外縣市的垃圾量必定也逐年減量。

他表示，由於台東縣府至今都沒有回運2萬噸的底渣，所以市府已經要求台東縣府要依照契約的精神互助合作，先運回底渣再來協商幫忙代燒，這樣對高雄市空氣品質也比較好；外縣市垃圾未來也將逐年減量，藉此改善高雄的空氣品質。

高市環保局長張瑞琿昨天則表示，因應市府空污減排計畫，今年焚化爐焚化量減為一年133萬噸，但因過年期間前後焚化量較大，市府為調控每個月的焚燒量，還要計算尚有多少餘裕幫忙代燒。