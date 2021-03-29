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兒童節大禮 高雄市桃源區育兒資源中心4月營運開放

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今出席關懷早療兒童活動。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁今出席關懷早療兒童活動。記者蔡孟妤／攝影

兒童節前夕，高雄市社會局今表示「桃源區育兒資源中心」將於今年4月開始對外提供服務，是六都第一個進駐原民區的育兒資源中心，也是送給原鄉兒童及家長的兒童節禮物。另高雄市4月為兒童發展篩檢月，市府在全市26地點辦理兒童發展篩檢活動，可就近預約。

高雄市長陳其邁今到社會局兒童福利服務中心，與高雄市中山陽光社會關懷協會共同致贈慢飛天使兒童節禮物。

陳其邁表示，高雄現在有14個早療發展中心，可說是六都最多，另也透過公辦民營的方式，提供大概一年3600位個案兒童的追蹤跟輔導，還有559位接受日托照顧，也期待於發展遲緩的小朋友能夠早期發現、早期接受治療。

陳其邁說，各種臨床研究證明兒童發展遲緩要提早接受治療，市府未來希望除了讓早療體制更完備，也盼個案跟醫院未來能合作，更早發現小朋友在發展上碰到的障礙，再利用公私合作的方式介入，讓小朋友得到最好照顧。

社會局表示，「桃源區育兒資源中心」將於今年4月開始對外提供服務，是六都中第一個進駐原民區提供服務的育兒資源中心，同時也是送給原鄉兒童及家長的兒童節禮物。

另外，110學年度公共化幼兒園建置達4成目標，111年底未滿2歲兒童達200名的區域，全數設置公托設施，坐月子到宅服務第一胎原補助80小時，提升為100小時，提供育兒家庭更多支持。

社會局並指，0到6歲是兒童發展重要關鍵年齡，發展遲緩的孩子如能在3歲以前的黃金時期接受早期療育，將有10倍以上的效果。社會局推動早期療育服務，委託民間團體設置14處早療服務據點，目前仍是全國最多處。

此外，高雄市4月為兒童發展篩檢月，將在全市26地點辦理篩檢活動，均可就近預約。社會局呼籲，父母如觀察到孩子在動作、認知、語言或情緒等方面發展比較慢，應趕緊進行發展評估，並把握黃金療育期接受早期療育。

高雄市 兒童節 陳其邁

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