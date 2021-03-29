憂廢土汙染土壤 台東太麻里美和村民採樣送驗

台東縣太麻里鄉近50名美和村民今天到村內一處農產包裝場，在環保局人員見證下採取土壤樣本送驗，希望確認業者是否暗中回填受汙染廢土。村長陳進盛說，村辦將自費送驗，也請業者暫勿施工，以免引發村民疑慮。羅姓地主承諾施工會先行文鄉公所，不會暗中作業。雙方都將採土樣送驗。

近30名美和村民今早齊聚村活動中心，要求羅姓地主開場供他們採樣送驗，原本地主要求派代表進入，以免人多發生工安意外要擔責任，但村民不滿，一致要求進場勘查採樣，大喊「土地是你的，可是村子是我們的」，地主最後妥協，部分村民聞訊陸續抵達，最後超過50人到場，警方和鄉長王重仁也到場。

陳進盛說，當地原本要做土資場，但在居民反對下作罷，如今改做農產包裝場，村民卻發現近日有疑似廢土進場回填，有人聞到油汙味，擔心是受汙染土壤，附近有許多果園，有的村民還使用地下水，一旦受染汙會非常嚴重，所以決定採樣自費送驗。

進場後發現回填土已被夯實，再度引發村民不滿，認為地主急著灌水泥可能有問題，一度爆發口角，地主忍住情緒一再溝通，原本建議可由村民決定選6到8個點開挖送驗，工人負責鑿開供採樣，但最後陳進盛只選擇開挖2個點。

羅姓地主說，當地占地約1公頃，2018年規畫做土資場，但附近民眾有疑慮而作罷，如今出租3年改做農產包裝場，想不到民眾仍有意見。他強調村民覺得有問題的土壤只是用來填地夯實，作為建物基地，而非偷回填染汙廢土。

鄉長王重仁則說，村民有疑慮可以理解，但也不必過度憂心。鄉公所會先立告示牌禁止重車出入，否則一律開罰，等到土樣送驗結果出爐，再決定如何處理。