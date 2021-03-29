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高雄茄萣海堤風景優美 中油將贊助經費建構安全網

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄茄萣海堤逐年完成整治，平日或假日都有不少人潮。記者徐白櫻／攝影
高雄茄萣海堤逐年完成整治，平日或假日都有不少人潮。記者徐白櫻／攝影

高雄茄萣海堤景觀優美，平日吸引眾多運動人口，另鄰近興達港觀光魚市場，假日遊客也不少，地方憂心成為治安死角。立委邱志偉表示，中油公司決議補助223萬元裝設監視器，預計在5.6公里長的茄萣海堤設置35支監視器，可望年底前完成。

高雄市府水利局逐年整治茄萣海堤，地方鄉親憂心距離聚落遙遠的海堤成為治安死角，警方卻礙於經費不足無法裝設監視器。接獲鄉親陳情後，日前立委邱志偉會同警方會勘，並向中油公司爭取經費，計畫獲得支持，今年內可編列預算裝35支監視器。

立委邱志偉指出，茄萣海堤已經是居民運動休憩的最佳場域，感謝中油公司願為地方治安盡心力。警方表示，年底前完成茄萣海堤監視器建置工程，結合一般道路錄影監視與車牌辨識系統，全面性建構海堤安全防護網。

監視器 中油 高雄市

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