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停燒台東垃圾 陳其邁：先運回底爐渣再協商

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今出席關懷早療兒童活動並受訪，記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁今出席關懷早療兒童活動並受訪，記者蔡孟妤／攝影

高雄過去幫台東代燒垃圾，但今年尚未通知台東可進廠焚燒。高雄市長陳其邁今表示，高雄市會逐年減低垃圾的焚燒量，燃燒外縣市垃圾也一定要逐年減量。台東有2萬噸的底爐渣，講好要運回都沒有，希望台東縣政府依照契約精神先運回去再來協商。

對於代燒台東垃圾問題，陳其邁今參加關懷早療兒童活動時說，高雄市會逐年減低整個垃圾的焚燒量，因為秋冬季節高雄的空氣品質因居下風處，常常在空氣汙染像pm2.5等指標比較不好，市府很努力要求興達電廠減排及興達電廠燃煤提前除役、燃燒鍋爐加嚴標準等，去年底也要求所有廠商達到燃氣的排放標準，包括中鋼汽電共生廠等，逐項減低碳排放。

陳其邁說，燃燒外縣市垃圾，他也要求一定要逐年減量，以提高高雄的空氣品質。台東因為有2萬噸的底爐渣，當時講好要運回都沒有，希望說台東縣政府這個2萬噸的底渣，應該要依照契約的精神，互助合作先運回，再來協商，這樣對高雄市的空氣品質也會比較好。

台東 高雄市 空氣品質

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