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高雄兒美館「閃閃發光兒童節」 親子看馬戲聽故事遊戲
高雄兒童美術館4月2日至5日舉辦「閃閃發光兒童節」系列活動，推出適合親子家庭共同參與的多項免費限定活動，包括：動手作、聽故事、看馬戲、玩遊戲等。春天藝術節草地音樂會4月3、4日重磅回歸，首場演出是適合大小朋友一同欣賞的《馴龍高手1》。
高雄立美術館長李玉玲表示，防疫期間也要同時重視兒童美學教育，去年因應疫情暫停兒童節活動，今年高美館則做好防疫措施，在戴口罩、勤洗手，活動中勿飲食的防疫原則下，邀請親子到兒美館玩。
高雄兒美館為期4天的「閃閃發光兒童節」系列活動，民眾可免費參加。4月2日上午10點安排「打開美術館」闖關活動，集滿3枚印章即可兌換驚喜好禮；下午2點、3點、4點各有戶外園區遊戲「內惟森林動物．追趕跑跳碰派對」。4月3日下午4點由圓劇團演出「台味馬戲交響曲」，顛覆大眾對馬戲想像；下午3點半由天王級故事人胖叔叔領軍，聯袂故事達人安妮老師、Amanda和蔡佳伶接力講故事，參與活動的前200名2至12歲小朋友還可獲得小禮物。
4月4、5日上午10點半和下午2點，兒美館結合說故事與創意勞作舉辦「玻璃上的圖畫」活動。提醒參與民眾務必配合相關防疫措施，需全程配戴口罩，量測額溫、酒精消毒與實名制。大型活動人數上限500人，屆時將依現場情形管控入館人數。更多兒童節活動詳細內容，可上高美館網站www.kmfa.gov.tw，或洽詢07-5550331轉305或311。
草地音樂會首場《馴龍高手1》4月3、4日登場，透過巨型螢幕呈現電影動畫，並由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團現場演出。草地音樂會票價499元，購票可上OPENTIX兩廳院文化生活售票網。
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