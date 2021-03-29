湯德章故居未列紀念建築惹爭議 專家：法令有問題

台南市湯德章故居上個月未能依《文資法》登錄為紀念建築，但因文化部文資局與台南市文資處對法令解釋不同調，未來有機會重啟審議，全台目前有16處已登錄的紀念建築，其中不乏與湯德章故居相同，經過多次改建、建築也不具特色，但都因為曾是名人故居，被列為紀念建築。

文資局指出，文資法在2016年修法，增列紀念建築，主要就是針對許多重要建物，有歷史、文化或藝術上的價值，但建物本身卻不符合文資法規定的古蹟、歷史建築的標準，如果紀念建築還要同時符合歷史建築的標準，就失去修法的意義。

湯德章故居上個月經台南市古蹟審議委員會審查未能登錄歷史建築，引發文化界眾多討論，學者蕭文杰並在媒體發文「台灣價值 ≠ 文資價值？台南湯德章故居被判不具文資身分的幾項質疑」，認為如果真如台南市文資處認定登錄為紀念建築必須要先有歷史建築的資格，則文化部訂定的《歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法》，顯然違反母法文資法的精神，有逾越母法之嫌，文資局應該盡速解釋法令。

成大博物館助理研究員蔡侑樺也認為，文資法增列紀念建築應該是為名人故居解套，但台南市文資處的解釋卻讓人搞不懂，「怎麼會愈來愈嚴格」。

湯德章紀念協會在上個月獲悉故居未獲登錄後，曾發出公開信，表示尊重委員會的審議，「列與不列，對本會推動湯德章故居保存與歷史記憶不至有太大的影響」，認為即使未登錄，也不損故居在歷史上的價值。

但文化圈內仍有不少人希望故居有文資身分後，未來有機會捐給政府做永久的保存與維護。