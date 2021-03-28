蘇貞昌南下恆春視察冷鏈倉儲 核定84億讓台灣做冷鏈

行政院長蘇貞昌今天南下屏東恆春，視察洋蔥產業結構及冷鏈倉儲，提及洋蔥問題，屏東縣長潘孟安期盼，能強化機械代工以及冷鏈系統，來提升恆春半島洋蔥的競爭力，農委會主委陳吉仲也允諾會協助受病害影響的洋蔥農民，蘇貞昌則說，從過去都現在都要操阿兵哥，頂著烈日搬洋蔥，未來有機會改進。

潘孟安指出，恆春半島伴隨洋蔥產業發展，近幾年以外銷日韓為主，少數供應國內市場，卻因人口老化、產地縮減等原因導致結構調整，過去六年來仍恆春洋蔥的種植面積從600公頃，減至416公頃，加上今年炭疽病，產量會逐年減少。

潘孟安表示，台灣洋蔥年需求量達8至10萬公噸，屏東恆春年產量約3500公噸，這代表需求大於供應，但目前機械化設備只有一套，因採收面積過大，產季集中，勞力無法分攤，導致緩不濟急，加上洋蔥農民平均年齡都在70多歲以上，看了實在讓人心酸。

潘孟安還說，若未來強化機械化採收、加工，以及冷鏈系統，必定能讓恆春半島洋蔥更有競爭力。

本次視察洋蔥產業結構及冷鏈倉儲，針對這是洋蔥病蟲害問題，陳吉仲說，只要農民種植一公頃可以領取，1萬20千元有機質肥料補助；若種洋蔥灑黑肥，再補助一萬，至於長期種洋蔥的造成的土質問題，將會採種植水稻等方式來改良；此外，若洋蔥無法用於天然災害救助，也會以其他辦法來協助農民。

蘇貞昌表示，希望能讓土地改良、輪作情形、機械數有限的情況，趁這時多做一點，也要做夠，不要每次都要操阿兵哥，頂著烈日搬洋蔥，在過去是這樣，現在還是這樣，看能否有機會改進。

蘇貞昌還說，台灣要向世界競爭，相關的技術並不輸人，但設備比較不夠，政府將核定84億讓台灣來做冷鏈系統，更能幫助農產豐收，也能延長存放，更能幫助地方。