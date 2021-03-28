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謠傳屏東縣府扣押災害救助 蘇貞昌願為潘孟安作證

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
針對近期對洋蔥補助的傳聞，行政院長蘇貞昌說，潘孟安從未做過這樣的事，願意給他鼓勵、澄清也願為他作證。記者陳弘逸／攝影
針對近期對洋蔥補助的傳聞，行政院長蘇貞昌說，潘孟安從未做過這樣的事，願意給他鼓勵、澄清也願為他作證。記者陳弘逸／攝影

近期恆春半島洋蔥進結球期，卻出現病害影響收成，還傳出遭排除在天然災害救助之外，甚至是屏東縣政府阻止救助發放等傳言，屏東縣長潘孟安今下午與行政院長蘇貞昌一同前往恆春，視察洋蔥產業結構及冷鏈倉儲時，澄清絕無此事，更強調別以訛傳訛影響產業發展。蘇也替潘作證還說，潘從來沒做過這樣的事，反要給他澄清與鼓勵。

近期洋蔥出現黃萎病、炭殂病情形，農糧署、農改場暨縣府日前會同鄉公所前往專案勘查，釐清是否與天然災害有關，但卻傳出洋蔥被排除天然災害救助，或是屏東縣政府阻止救助發放等傳言。

對此，潘孟安澄清，近期芒果與洋蔥受病蟲害影響，相關單位已經啟動勘查，仍在釐清尚未認定，且相關救助有一定的程序，必須透過農委會等主管機關認定，後由縣府責令所有鄉鎮市公所以及農會進行調查，才能展開後續發放程序。

潘孟安澄清，近期芒果與洋蔥受病蟲害影響，相關單位已啟動勘查，目前仍在釐清，且相關救助有一定程序，必須透過農委會等主管機關認定，才會由縣府責令所有鄉鎮市公所以及農會進行調查，才有後續發放程序。

面對坊間傳聞，潘孟安說，這是白癡說的白痴話，行政體系能夠這樣嗎？而且有沒有也要說清楚，以訛傳訛反而不利產業發展，更會自亂陣腳，這絕非政府與農民所樂見。

潘孟安期望，若今天洋蔥屬病蟲害，並非天然災害，仍期盼透過天然災害救助的專案條款，讓農民損失降到最低。

蘇貞昌則表示，潘從未做過這樣的事，只會多討、早發多發，就是沒減、沒阻擋，也因為這點，願意給他鼓勵、澄清也願為他作證。

行政院長蘇貞昌今天下午前往恆春，視察洋蔥產業結構及冷鏈倉儲時。記者陳弘逸／攝影
行政院長蘇貞昌今天下午前往恆春，視察洋蔥產業結構及冷鏈倉儲時。記者陳弘逸／攝影
針對近期對洋蔥補助的傳聞，屏東縣長潘孟安出面澄清。記者陳弘逸／攝影
針對近期對洋蔥補助的傳聞，屏東縣長潘孟安出面澄清。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 潘孟安 蘇貞昌

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