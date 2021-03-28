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台東垃圾高雄焚化出問題 2萬底渣尚未回運難代燒

聯合報 / 記者王慧瑛施鴻基／連線即時報導
台東綠島、蘭嶼旅遊旺季即將開始，垃圾恐爆量，目前已有逾200噸垃圾未清運。圖為蘭嶼垃圾場。圖／本報資料照片
台東綠島、蘭嶼旅遊旺季即將開始，垃圾恐爆量，目前已有逾200噸垃圾未清運。圖為蘭嶼垃圾場。圖／本報資料照片

台東綠島蘭嶼垃圾仰賴船運到外縣市焚燒，今年迄今高雄尚未通知可進廠，超過200噸垃圾先由業者打包堆置，旅遊旺季將至，垃圾有爆量危機，台東縣環保局正持續與高雄協商，也續推「多背1公斤」計畫降低離島垃圾壓力，並推動啟用自家焚化廠。高雄市環保局長張瑞琿表示，如有餘裕可代燒，但迄今未接獲公文，且台東縣2萬噸底渣也須先處理。

台東縣綠島、蘭嶼2離島每年由環保署補助逾1200萬元經費，藉船運送往高雄等縣市代燒，但今年尚未通知，4月即時進入旅遊旺季，照例垃圾量會翻個成長，去年就曾累計到近3000噸，目前廠商先打包堆置，隨時可上船。

台東縣環保局表示，綠島、蘭嶼人口總計僅近9000人，但每年登島旅遊人數超過50萬人次，超過台東全縣人口數 2倍，更是在地人口50倍以上，帶去的垃圾量驚人，多年來都以船運載送到外縣市焚燒處理，過去高雄代燒垃圾1周上限140噸，台東縣除焚燒費用，還要再運回底渣「互惠」。

不過去年底載送最後一批後，台東縣環保局迄今未接獲高雄方面通知可進廠，眼看4月旅遊旺季將開始，擔心離島垃圾爆量，規畫7到10月將先以住宿、用餐優惠及宣導小禮品鼓勵旅客配合「多背1公斤」計畫，帶回可利用的資源回收物，減少島上垃圾量，每日運回本島的資收物從數十公斤到400公斤都有。

「2縣市合作已久有默契」台東縣環保局表示，一般等到高雄願意考量代燒時，就會有公文往來，畢竟台東有求於人，否則即使台東有需求，高雄也未必可配合。

不過高雄市環保局長張瑞琿說，考量秋冬季節空汙及垃圾減量目標，高雄4座焚化爐焚化量要逐年下修，108年148萬噸、109年137萬噸，今年目標是降為133萬噸以下，會從降低高雄家戶垃圾及減少外縣市事業廢棄物及降低外縣市家戶垃圾量著手。

至於是否協助台東離島代燒垃圾，張瑞琿說，目前為止沒收到台東來的公文，若有餘裕能幫忙會盡力協助，但台東縣還欠2萬噸底渣未回運，要先處理才能繼續代燒。

台東縣環保局推出「多背1公斤」計畫，盡量減低綠島和蘭嶼的垃圾壓力。圖／本報資料照片
台東縣環保局推出「多背1公斤」計畫，盡量減低綠島和蘭嶼的垃圾壓力。圖／本報資料照片
台東綠島、蘭嶼旅遊旺季即將開始，垃圾恐爆量，目前已有逾200噸垃圾未清運。圖為蘭嶼垃圾場。圖／本報資料照片
台東綠島、蘭嶼旅遊旺季即將開始，垃圾恐爆量，目前已有逾200噸垃圾未清運。圖為蘭嶼垃圾場。圖／本報資料照片

台東 綠島 蘭嶼 資源回收 廢棄物

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