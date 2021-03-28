大港開唱今第2天 史哲：全世界都在聽台灣的聲音

大港開唱今天是第2天，蔡英文總統、高雄市長陳其邁、副市長史哲等都在臉書分享大港開唱資訊，史哲說，大港開唱復辦，是疫情下對音樂產業的支持與鼓勵，也是跟全世界展現台灣在防疫上的成績，全世界都在聽台灣的聲音。

陳其邁昨晚在大港開唱「南霸天」舞台下欣賞閃靈樂團演出，轉換身分當「資深大港客」，陳其邁有感而發地說，文化、表演、創作都是需要保障的自由，讓獨立樂團能在壯闊海港邊自由奔放的歌唱，是高雄人的光榮與驕傲，也是高雄的特色所在，「當大港風起雲湧，我們會和這座城市一起，發揮出撼動世界的氣勢！」

史哲說，在戴口罩、飲食專區等防疫措施下，疫情期間全球第一個大型音樂祭就在高雄港灣畔登場。此刻，世界聽到的不只是樂音，更是透過這些樂音，聚集全世界的注目與能量。