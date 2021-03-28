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大港開唱今第2天 史哲：全世界都在聽台灣的聲音
大港開唱今天是第2天，蔡英文總統、高雄市長陳其邁、副市長史哲等都在臉書分享大港開唱資訊，史哲說，大港開唱復辦，是疫情下對音樂產業的支持與鼓勵，也是跟全世界展現台灣在防疫上的成績，全世界都在聽台灣的聲音。
陳其邁昨晚在大港開唱「南霸天」舞台下欣賞閃靈樂團演出，轉換身分當「資深大港客」，陳其邁有感而發地說，文化、表演、創作都是需要保障的自由，讓獨立樂團能在壯闊海港邊自由奔放的歌唱，是高雄人的光榮與驕傲，也是高雄的特色所在，「當大港風起雲湧，我們會和這座城市一起，發揮出撼動世界的氣勢！」
史哲說，在戴口罩、飲食專區等防疫措施下，疫情期間全球第一個大型音樂祭就在高雄港灣畔登場。此刻，世界聽到的不只是樂音，更是透過這些樂音，聚集全世界的注目與能量。
蔡英文總統原本有意安排到大港開唱，因正值軍機搜救時刻，顧及社會觀感等因素取消行程，蔡英文總統仍在臉書談大港開唱，與年輕族群博感情。她說，大港開唱終於回歸港都，對許多樂迷來說意義重大，陳其邁市長克服疫情挑戰，實現對市民的承諾，復辦大港開唱，希望喜愛音樂者都能盡情享受這場「人生音樂祭」，留下滿滿的熱血與回憶。
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