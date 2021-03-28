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百輛電動車集結高雄市府前 車主提5大訴求爭權益

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
近百名電動車車主今天齊聚高雄市政府前，提出電動車位專屬化等5大訴求，希望市府加大電動車推廣力道，成為電動車友善城市。記者王慧瑛／攝影
近百名電動車車主今天齊聚高雄市政府前，提出電動車位專屬化等5大訴求，希望市府加大電動車推廣力道，成為電動車友善城市。記者王慧瑛／攝影

高雄現有832輛電動車，近百名車主今天齊聚高雄市政府前，提出電動車位專屬化等5大訴求，希望市府加大電動車推廣力道，成為電動車友善城市，交通局、環保局官員出面接下陳情書，允諾在電動車優先格位增加辨識功能，避免其他車輛占用。

Clean air car 電動車推廣小組提出5大訴求，包括電動車專屬車位並訂立電動車車位管理自治條例，改善電動車停車格被非電動車為占用情況，創造友善電動車停車環境。延長電動車停車優惠， 發展成為電動車友善城市，吸引更多電動車友到高雄，提高市民購買電動車意願。

電動車推廣小組也說，有車主要在集合式住宅設立充電樁時，遭管委會反對，甚至告上法院，起因是很多人對電動車裝置不夠了解，因此產生排斥，希望市府能成立集合式住宅充電樁設置輔導小組，協助輔導、排解電動車主在集合式住宅裝設充電樁遭遇的困境。

車主也相當關注課稅一事，希望促請延長電動車牌照稅優惠， 盼高雄市政府促請行政院迅速制訂「使用牌照稅法」第5條修正條文，延長 電動車免徵牌照稅優惠，並帶頭促請修正不合時宜馬力稅。

推廣小組提到，高雄空汙問題嚴重，電動車是對環境友善的選擇，政府應該積極鼓勵電動汽機車更普及化。推廣小組也希望有更多店家加入友善電動車行列，鼓勵店家廣設充電樁，與電動車主互惠。

高雄市議員林智鴻、台灣基進專員周則宇等人到場聲援，林智鴻說，面動嚴峻空汙問題，有三分之一是較難處理的境外汙染源，高雄應該從解決移動汙染源開始，發展綠色運具。發展電動車產業是世界趨勢，政府公共服務要跟上全球趨勢，法令、行政作為要超前部屬，至少讓電動車主能得到同等、一般車輛的公共服務，「不是要跟汽油車來競爭，是爭取應有的權利」。

行動發起人小琨說，希望高雄能加大推廣力度，成為發展電動車的領頭羊，也是電動車友善城市。車主Echo說，政府可能對電動車課馬力稅等，讓想買車者卻步，部分民眾對充電車樁有安全誤解，都是推廣電動車的阻力。

交通局簡任技正蔡燿吉說，高雄現有832輛電動汽車，去年底單月成長100輛，對車主提出電動車位專屬化訴求，目前公有路外停車位已設有電動車優先格外，將增加車牌辨識措施，就避免其他車輛占用。

近百名電動車車主今天齊聚高雄市政府前，提出電動車位專屬化等5大訴求，希望市府加大電動車推廣力道，成為電動車友善城市。記者王慧瑛／攝影
近百名電動車車主今天齊聚高雄市政府前，提出電動車位專屬化等5大訴求，希望市府加大電動車推廣力道，成為電動車友善城市。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員林智鴻聲援電動車主，他說，政府公共服務要跟上全球趨勢，法令、行政作為要超前部屬，至少讓電動車主能得到同等、一般車輛的公共服務。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員林智鴻聲援電動車主，他說，政府公共服務要跟上全球趨勢，法令、行政作為要超前部屬，至少讓電動車主能得到同等、一般車輛的公共服務。記者王慧瑛／攝影
行動發起人小琨（左）說，希望高雄能加大推廣力度，成為發展電動車的領頭羊，也是電動車友善城市。車主Echo（右）說，政府可能對電動車課馬力稅等，讓想買車者卻步，部分民眾對充電車樁有安全誤解，都是推廣電動車的阻力。記者王慧瑛／攝影
行動發起人小琨（左）說，希望高雄能加大推廣力度，成為發展電動車的領頭羊，也是電動車友善城市。車主Echo（右）說，政府可能對電動車課馬力稅等，讓想買車者卻步，部分民眾對充電車樁有安全誤解，都是推廣電動車的阻力。記者王慧瑛／攝影
台灣基進高雄黨部組織部專員周則宇到場聲援電動車主。記者王慧瑛／攝影
台灣基進高雄黨部組織部專員周則宇到場聲援電動車主。記者王慧瑛／攝影
近百名電動車車主今天齊聚高雄市政府前，提出電動車位專屬化等5大訴求，希望市府加大電動車推廣力道，成為電動車友善城市。記者王慧瑛／攝影
近百名電動車車主今天齊聚高雄市政府前，提出電動車位專屬化等5大訴求，希望市府加大電動車推廣力道，成為電動車友善城市。記者王慧瑛／攝影
近百名電動車車主今天齊聚高雄市政府前，提出電動車位專屬化等5大訴求，希望市府加大電動車推廣力道，成為電動車友善城市。記者王慧瑛／攝影
近百名電動車車主今天齊聚高雄市政府前，提出電動車位專屬化等5大訴求，希望市府加大電動車推廣力道，成為電動車友善城市。記者王慧瑛／攝影
高雄市交通局、環保局官員出面接下陳情書，允諾在電動車優先格位增加辨識功能，避免其他車輛占用。記者王慧瑛／攝影
高雄市交通局、環保局官員出面接下陳情書，允諾在電動車優先格位增加辨識功能，避免其他車輛占用。記者王慧瑛／攝影

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