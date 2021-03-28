賴清德體驗「湯姆生馬雅各之路」穿平埔服拍濕版黑白照

高雄甲仙、六龜一帶居住平埔族後代，副總統賴清德推動「健康臺灣 千里共行」活動，昨走訪150年前馬雅各醫師與攝影家約翰･湯姆生的探險路徑，並前往探險隊接待家庭體驗濕版攝影技術，盼藉由健行活動，喚起國人對健康促進的重視。

賴清德昨安排私人行程，在旗美社區大學安排下進行「時空之旅-荖濃溪谷健行」，由甲仙文化工作者游永福導覽1871年英國攝影家約翰．湯姆生（John Thomson）與傳教士馬雅各（James Laidlaw Maxwell）在南台灣的探險路徑與遺留的人文史蹟。

荖濃里長江雅惠說，走完荖濃溪路徑，賴副總統也到當年曾擔任探險隊接待家庭的黃家走訪歷史場景，在北極殿參香後，穿上平埔大武壠族傳統服與黃家後代合影留念，可惜時間太趕，來不及去公廨參拜；居民很興奮，有機會對外介紹六龜平埔文化。

總統府昨晚發布新聞稿指出，賴清德正推行「健康臺灣 千里共行」，主要是因為臺灣人平均餘命約80歲，但「不健康生存年數」是8.4年，表示台灣人平均一生當中，有10%的時間是不健康的。