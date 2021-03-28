屏東推出新一代愛心手環內含NFC電子標籤 找到回家的路

根據相關調查，65歲以上老人人口失智症盛行率8％，推估屏東縣約有1萬1千多名，屏東縣政府社會處推出新一代愛心手環，內含NFC（Near Field Communication近距離無線通訊）電子標籤，外觀印有編號和協尋專線，民眾在外若發現配戴愛心手環的孤單長輩，使用智慧型手機讀取NFC手環，直接連線，協助長者找到回家的路。

屏東縣社會處長劉美淑說，新一代愛心手環，結合智慧型手機，電子科技，手環上有一組編號，再搭配手機NFC功能，將手機靠近手環後，可以直接連線，可以與中心人員對話，也能馬上定位長輩位置，或引導民眾協助長輩到鄰近派出所，或通知家人帶回去。

劉美淑說，新一代的愛心手環，達到個人隱私保護，又能讓民眾辨識。第一代使用申請愛心手鍊／手環者，約720人使用。

屏東縣社會處指出，凡設籍屏東縣65歲(含)以上，經醫師診斷為失智症或有疑似失智情形，具獨力外出之行動能力，有走失之虞者；18歲以上設籍屏東縣並領有核(換)發的身心障礙證明且類別包含智能障礙、精神障礙、自閉症或失智症等有走失之虞者，都可以跟社會處申請，申請專線：財團法人生命連線基金會 08-7553069，或電洽社會處林社工師 08-7320415分機5362。