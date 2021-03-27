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屏東洋蔥農損原因待釐清 是否救助勿信謠言

中央社 / 屏東27日電

近期恆春半島種植的洋蔥正逢結球期，卻出現黃萎病影響收成。目前病害原因還待釐清，卻有傳言「此案已被排除天然災害救助之外」，屏東縣政府農業處今天提醒農友不要誤信謠言。

農業處表示，已與農糧署高雄農改場會同車城鄉公所日前到田間進行專案勘查，針對病害原因進行研判。對於地方上的傳言，農業處長鄭永裕表示，全案尚待農委會判斷；目前包含車城鄉公所在內都還沒開始提送申請，鄉親不要誤信謠言。

鄭永裕指出，近期洋蔥的黃萎病、炭殂病，農糧署、農改場、縣府日前會同鄉公所專案勘查。對於田間病害情形，究竟是長期旱作，未輪流採取水作的連作障礙引起？還是今年乾旱造成的天然災害，雖然當天學者專家初步看法認為與天然災害沒有直接關係，但仍待進一步研判。

鄭永裕說，目前農委會根本還沒有對勘查結果做最後定論，是否列入天然災害救助仍有變數，鄉公所也尚未啟動申請，因此，請蔥農稍安勿躁，更不要任意聽信有心人卸責煽動。

鄭永裕也說明，如果最後判定是病害引起，不適用天然災害救助辦法，如認為有救助必要，仍可專案報請中央認定。因此，縣府已在23日將勘災報告表發文到農委會，將視農委會的核示結果辦理。

洋蔥是恆春半島主要經濟作物之一，由於恆春半島貧脊砂礫土，及冬天強勁落山風適合洋蔥結球，而且落山風越強，洋蔥品質越好，特別甘甜多汁。恆春洋蔥產季約3月至4月底，洋蔥種植面積約600公頃，供應國內市場及外銷市場，因此恆春鎮也有「洋蔥鎮」稱號，洋蔥和瓊麻、西瓜更並列「恆春三寶」。

恆春 農委會

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