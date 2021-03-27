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爭屏東「第1鮪」 差10公斤判定不符資格

中央社 / 屏東縣27日電

進入黑鮪魚汛期，屏東東港區漁會總幹事林漢丑今天表示，東港漁船「金展祥號」今天通報捕獲「第1鮪」，經判定捕獲地點在台灣沿近海200浬外，但重量目視差10公斤，不符「第1鮪」規定。

林漢丑表示，「金展祥號」上午向東港漁業電台通報捕獲的「第1鮪」，比去年4月11日捕獲的「第1鮪」，時間上要早2周。按船長通報，捕獲海域在台灣沿近海200海浬以外，目視魚重約170公斤。

林漢丑說，屏東縣「第1鮪」規定條件必須為台灣近海200浬以內捕獲，且重量必須180公斤以上。因此，「金展祥號」捕獲的黑鮪魚恐不符合「第1鮪」資格，與「第1鮪」無緣，這尾黑鮪預定30日進港。

屏東縣黑鮪魚文化觀光季邁入第21年，今年將從5月1日至6月27日，每年「第1鮪」捕獲後，屏東縣政府與東港區漁會合辦「第1鮪」拍賣，為黑鮪魚文化觀光季暖身，今年預計4月中旬舉辦拍賣會。

屏東縣政府 東港 黑鮪魚

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