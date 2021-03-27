大港開唱如期舉行 學生音樂比賽卻停辦！家長抱屈：停得很冤枉

「2021大港開唱」今（27）日在高雄港蓬萊商港區及駁二藝術特區登場，中午已有上千遊客、聽眾陸續湧入會場，不過另一頭的學生音樂比賽卻無法如期舉行，有家長就替學生們抱屈，直言「真的停得很冤枉...」

原PO在「爆怨2公社」發文表示，大港開唱照辦，學生的音樂比賽卻被通知停辦，「女兒的班級苦練了好久的樂器，好不容易打敗同區學校進入全國決賽，為防疫犧牲選手權益我勉強可以認同，但對待其他大型活動可以公平一點嗎？」

原PO強調，並沒有任何要批評政治或高雄的意圖，只是為全國所有進入決賽的學生選手抱屈，原已規定禁止參觀，台下只有評審的比賽，還要因為防疫而停辦，相較於其他不限觀眾數量的大型活動「真的停的很冤枉...」，除此之外他們也做出有關抗議並在公共政策平台連署通過，不過官員給出的答案是「維持停辦，防疫優先！」

對此許多網友都狂酸，「『大港開唱』唱得是台灣價值怎麼可能停辦？要辦就辦賺錢的吧」、「大港能讓世界看見台灣，女兒的活動能嗎？你不愛台灣嗎！」、「可能因為音樂比賽的台灣價值不夠吧」、「台灣價值不可詆毀，覺青們已經很久沒有活動了，不然為什麼新市長上台第一要務就是補助辦演唱會」。

也有網友認為，其實兩者性質不同不能一概而論，「大港是商業活動，承包商要賺錢，出事情承包商擔，音樂比賽如果出包，承辦人可能連退休金都沒了，是我也取消啊！」、「大港有觀光收益，學生則是沒有，只要是政客都知道要停辦哪一方」、「兩種不一樣，一個有利益，一個沒利益，只要有錢賺管他誰得病」。