高雄花旗木盛開 市區或郊外都有賞花景點

春天繁花盛開，高雄澄清湖畔的花旗木、愛河旁的九重葛，以及郊區的美濃水圳、六龜台27甲線與寶來花賞溫泉公園等地都有亮麗的花旗木盛況，無論市區或郊區都有不錯的賞花點。

澄清湖面積廣達375公頃，共栽種花旗木、黃花風鈴木、美人樹、南洋櫻等開花樹種，另有玫瑰花園培育各地特色花卉陸續綻放。自來水公司七區管理處觀光課長林頌富說，春天時節的澄清湖百花盛開，這個時節來遊湖散步，拍照別有一番風情。

花旗木又有陣雨樹之稱，六龜台27甲線道路經過十八羅漢山風景區之後進入花旗木路樹範圍，沿途可見花開盛況，距離長達3公里，一貫道天台山道場與寶來花賞溫泉公園也是花旗木集中處。溫泉業者簡明辰說，花旗木一年開一次，近日進入花季，溫泉公園景色繽紛，若錯過要等到明年3月。