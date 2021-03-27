快訊

新竹火車站傳惡狼！持刀威脅性侵 高一女靠這招脫困

高雄花旗木盛開 市區或郊外都有賞花景點

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄六龜寶來花賞溫泉公園栽種近千株花旗木，近日全面綻放美不勝收。圖／讀者提供
高雄六龜寶來花賞溫泉公園栽種近千株花旗木，近日全面綻放美不勝收。圖／讀者提供

春天繁花盛開，高雄澄清湖畔的花旗木、愛河旁的九重葛，以及郊區的美濃水圳、六龜台27甲線與寶來花賞溫泉公園等地都有亮麗的花旗木盛況，無論市區或郊區都有不錯的賞花點。

澄清湖面積廣達375公頃，共栽種花旗木、黃花風鈴木、美人樹、南洋櫻等開花樹種，另有玫瑰花園培育各地特色花卉陸續綻放。自來水公司七區管理處觀光課長林頌富說，春天時節的澄清湖百花盛開，這個時節來遊湖散步，拍照別有一番風情。

花旗木又有陣雨樹之稱，六龜台27甲線道路經過十八羅漢山風景區之後進入花旗木路樹範圍，沿途可見花開盛況，距離長達3公里，一貫道天台山道場與寶來花賞溫泉公園也是花旗木集中處。溫泉業者簡明辰說，花旗木一年開一次，近日進入花季，溫泉公園景色繽紛，若錯過要等到明年3月。

遊客說，每年3月中旬過後，六龜沿途可見燦爛花朵，車子開在粉紅色花海中心情特別好，浪漫又幸福。

高雄澄清湖畔栽種花旗木，中興塔附近的花開景色迷人，吸引遊客駐足賞花。記者徐白櫻／攝影
高雄澄清湖畔栽種花旗木，中興塔附近的花開景色迷人，吸引遊客駐足賞花。記者徐白櫻／攝影

花旗木 溫泉 六龜

延伸閱讀

高雄朕豪改名高雄萬豪 28日起正式上線營運

高雄流行音樂中心滿載測試 3500名觀眾嗨翻

影／高雄流行音樂中心滿載測試 康康打頭陣滿場High

台南市區20線府城公車 明年中調整

相關新聞

影／高雄流行音樂中心滿載測試 康康打頭陣滿場High

高雄流行音樂中心今午進行滿載測試，首場由出身高雄藝人康康演出，與3500名觀眾在全新的海音館共同「開箱」，震撼的環場音響...

屏東市建國路住戶車輛屢遭檢舉 居民無奈找縣議員陳情

高屏橋往屏東市方向的建國路一帶，因路旁設有紅磚瓦的人行道，緊鄰附近商家、住家，不少居民會將車輛開上人行道，停在自家門前，...

兒童節連假 壽山動物園推出免費入園活動

兒童節假期將到，高雄市觀光局、交通局期盼大朋友、小朋友多到壽山動物園參觀，4月2日到5日動物園免費入園參觀，搭56路公車...

大港開唱熱鬧滾滾 高雄輕軌延長營運到晚間11點

高雄的「大港開唱」今天和明天在高雄駁二藝術特區開唱，高雄捷運公司今天和明天的輕軌將延長營運到晚間11時，會依搭乘人潮調...

高雄旗津輪船下水典禮 鞭炮聲中船身一下水竟嚴重傾斜

高雄市三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船，今天在旗津中洲碼頭邊舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜，幾乎快貼近水面，...

那瑪夏螢火蟲陸續報到 賞螢活動4月2日起跑

一年一度的高雄那瑪夏賞螢季進入倒數計時，各地螢火蟲陸續現身。那瑪夏區公所表示，今年賞螢活動預計在4月2日至5月1日浪漫登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。