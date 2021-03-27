高雄流行音樂中心滿載測試 3500名觀眾嗨翻
高雄流行音樂中心今天下午進行滿載測試，首場由出身高雄藝人康康演出，與3500名觀眾在全新的海音館共同「開箱」，震撼的環場音響效果，讓在場歌迷超嗨，這次高流實境「總體檢」後，也預計在七月開幕，展開台灣流行音樂展演新歷程。
位於高雄愛河出海口的高流中心今天進行滿載測試，吸引逾3500人潮進場聆聽，鄰近高流的駁二藝術特區也舉辦「大港開唱」活動。高流董事長王文翠指出，今天舉辦的海音館滿載測試，是首次開放觀眾入場的總測驗。相當於高雄流行音樂中心心臟的海音館，除了開幕前穩紮穩打、謹慎專注的準備外，開幕後也歡迎具實驗創新的團隊前來演出，期許帶動高雄乃至全台的流行音樂產業有更多元化與國際化的合作交流。
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