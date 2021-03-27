保健課程賦能地區志工 培力離島社區照護長輩

連江縣衛福局辦理社區工作者賦能培訓，因應離島交通不便，培力在地社區志工習得保健方法、簡易急救基礎，可長期照護地區長輩，並有民眾前來學習自主照護方法。

為了讓馬祖邁向高齡化友善地區，連江縣衛生福利局配合地區長輩身心照護需求，舉辦社區工作者賦能培訓，邀請國立台北護理健康大學護理系講師陳美麗，教導防失智、互助按摩推拿等養生保健方法，希望透過自主的保健活動教導志工陪伴長輩抗老化。

連江縣衛福局保健科承辦人表示，透過高齡友善城市計畫，針對社區志工增加賦能訓練，透過保健與急救課程、注意事項的教導，讓志工在進行社區工作時，照顧長輩時知道如何急救與照護，也可習得自主運動舒緩身體不適與紓壓。

連江縣衛福局保健科承辦人表示，因地區交通不便，較難長期邀請專業團隊持續支援地方，透過賦能培訓課程可增進地方自主動能，讓社區志工與鄰里可自主陪伴長輩。

北竿鄉場次的社區工作者賦能培訓活動共有30名參與，除了社區志工，還有馬祖年輕民眾、親子共同參與，活動中銀髮長輩也互相照顧學習。20幾歲的陳姓居民表示，雖然社區志工，但參與活動習得過去不熟悉的保健知識，希望學習相關保健技能，回到家與家人分享方法與技巧。