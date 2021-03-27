影／高雄流行音樂中心滿載測試 康康打頭陣滿場High

高雄流行音樂中心今午進行滿載測試，首場由出身高雄藝人康康演出，與3500名觀眾在全新的海音館共同「開箱」，震撼的環場音響效果，讓在場歌迷超嗨，監察院長陳菊、高雄市長陳其邁相偕體驗，期待這次高流實境「總體檢」後，能儘快開幕，展開台灣流行音樂展演新歷程。

曾任高雄3任市長的陳菊今午抵達「高流」滿心歡喜，她感謝市府邀請參與高流滿載測試，讓她有機會回到高雄，「這是高雄人的大事，我們真的非常開心」。

她也說，當年陳其邁市長推動港市合一，接續她擔任市長偕團隊努力爭取，前後超過十年的時間。今天看到流音中心落成，「這是高雄人努力奮鬥、永不放棄精神的展現。期待未來亞洲新灣區因為流音中心，讓我們高雄市的藝文建設更多元更精采，她非常榮幸能與高雄人一起慶祝。

設在真愛路一號的高流中心今天高流滿載測試，吸引逾3000千潮，抵現場的陳其邁說，要找真愛，就來真愛路一號，在這裡能找到自己喜歡的音樂。尤其跟自己喜歡的人來這漂亮的高雄的愛河灣，聽真愛的樂團，是最羅蔓蒂克的旅程。

今年鄰近高流的駁二藝術特區亦舉辦「大港開唱」，陳其邁說，他今天與與明天應都會來看，大港開唱幾乎把所有的台灣傑出的樂團都到高雄，「俗擱大碗」「卯死啦」，他說，大家可一次在這裡把台灣樂團一次做最精采的體驗。