快訊

用1元硬幣付移工8938薪資 雇主：是她做許多過分的事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄流行音樂中心滿載測試 康康打頭陣滿場High

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄流行音樂中心今午滿載測試的，邀3500名市民參與開箱。記者劉學聖／攝影
高雄流行音樂中心今午滿載測試的，邀3500名市民參與開箱。記者劉學聖／攝影

高雄流行音樂中心今午進行滿載測試，首場由出身高雄藝人康康演出，與3500名觀眾在全新的海音館共同「開箱」，震撼的環場音響效果，讓在場歌迷超嗨，監察院長陳菊、高雄市長陳其邁相偕體驗，期待這次高流實境「總體檢」後，能儘快開幕，展開台灣流行音樂展演新歷程。

曾任高雄3任市長的陳菊今午抵達「高流」滿心歡喜，她感謝市府邀請參與高流滿載測試，讓她有機會回到高雄，「這是高雄人的大事，我們真的非常開心」。

她也說，當年陳其邁市長推動港市合一，接續她擔任市長偕團隊努力爭取，前後超過十年的時間。今天看到流音中心落成，「這是高雄人努力奮鬥、永不放棄精神的展現。期待未來亞洲新灣區因為流音中心，讓我們高雄市的藝文建設更多元更精采，她非常榮幸能與高雄人一起慶祝。

設在真愛路一號的高流中心今天高流滿載測試，吸引逾3000千潮，抵現場的陳其邁說，要找真愛，就來真愛路一號，在這裡能找到自己喜歡的音樂。尤其跟自己喜歡的人來這漂亮的高雄的愛河灣，聽真愛的樂團，是最羅蔓蒂克的旅程。

今年鄰近高流的駁二藝術特區亦舉辦「大港開唱」，陳其邁說，他今天與與明天應都會來看，大港開唱幾乎把所有的台灣傑出的樂團都到高雄，「俗擱大碗」「卯死啦」，他說，大家可一次在這裡把台灣樂團一次做最精采的體驗。

至於有網友敲碗，想看陳其邁人體衝浪表演，他急說「別相害啦」。

高雄流行音樂中心今午滿載測試，藝人康康成為第一位站上舞台的藝人。記者劉學聖／攝影
高雄流行音樂中心今午滿載測試，藝人康康成為第一位站上舞台的藝人。記者劉學聖／攝影
「高流」滿載測試，當年爭取設置這座場館的前高雄市長，現任監察院長陳菊（右）也到場共同慶祝。記者劉學聖／攝影
「高流」滿載測試，當年爭取設置這座場館的前高雄市長，現任監察院長陳菊（右）也到場共同慶祝。記者劉學聖／攝影

陳其邁 樂團 陳菊

延伸閱讀

高市議會藍黨團新總召出招 要陳其邁專案報告空汙

打AZ疫苗有人發燒、痠痛 陳其邁：疫苗安全性很高

環團籲無煤 陳其邁：目標一致加速減碳、脫碳

光良對唱陳其邁掀高潮 男粉告白臉紅了

相關新聞

影／高雄流行音樂中心滿載測試 康康打頭陣滿場High

高雄流行音樂中心今午進行滿載測試，首場由出身高雄藝人康康演出，與3500名觀眾在全新的海音館共同「開箱」，震撼的環場音響...

兒童節連假 壽山動物園推出免費入園活動

兒童節假期將到，高雄市觀光局、交通局期盼大朋友、小朋友多到壽山動物園參觀，4月2日到5日動物園免費入園參觀，搭56路公車...

大港開唱熱鬧滾滾 高雄輕軌延長營運到晚間11點

高雄的「大港開唱」今天和明天在高雄駁二藝術特區開唱，高雄捷運公司今天和明天的輕軌將延長營運到晚間11時，會依搭乘人潮調...

高雄旗津輪船下水典禮 鞭炮聲中船身一下水竟嚴重傾斜

高雄市三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船，今天在旗津中洲碼頭邊舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜，幾乎快貼近水面，...

那瑪夏螢火蟲陸續報到 賞螢活動4月2日起跑

一年一度的高雄那瑪夏賞螢季進入倒數計時，各地螢火蟲陸續現身。那瑪夏區公所表示，今年賞螢活動預計在4月2日至5月1日浪漫登...

爭取遊客 高雄興達港觀光漁市修繕公廁讓民眾安心如廁

高雄市經發局為了讓遊客、購物的民眾安心使用廁所，去年協助興達港觀光漁市爭取經費改造公廁，也辦理5處市場的公廁改建，今年持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。