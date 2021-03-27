快訊

用1元硬幣付移工8938薪資 雇主：是她做許多過分的事

屏東市建國路住戶車輛屢遭檢舉 居民無奈找縣議員陳情

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
高屏橋往屏東市方向，建國路一帶，因路旁設有紅磚瓦的人行道，緊鄰附近商家、住家，不少居民會將車輛開上人行道，停在自家門前，近期屢遭檢舉。記者陳弘逸／攝影
高屏橋往屏東市方向，建國路一帶，因路旁設有紅磚瓦的人行道，緊鄰附近商家、住家，不少居民會將車輛開上人行道，停在自家門前，近期屢遭檢舉。記者陳弘逸／攝影

高屏橋往屏東市方向的建國路一帶，因路旁設有紅磚瓦的人行道，緊鄰附近商家、住家，不少居民會將車輛開上人行道，停在自家門前，近期屢遭檢舉，居民無奈向屏東縣議員唐玉琴陳情。唐玉琴現勘後，認為該路段道路設置，要因地制宜，更強調相關單位要檢討並設法改善道路。屏東縣政府交通旅遊處表示，將會邀請相關路權機關一同討論解方。

屏東縣政府警察局交通隊統計，屏東市建國路段，今年共接獲51件民眾檢舉案件，但根據該轄區大同派出所統計，民眾反應建國路特定路段，自今年1月起，派出所就接獲20多件民眾檢舉，雖然2、3月檢舉數減少，但還是會收到少許的檢舉案件。

55歲林姓居明表示，住建國路30多年，從沒遇過如此高頻率的檢舉案件，光今年就被分別檢舉3次，並且被開罰2張900，以及1張600元的罰單，感到相當無奈。

60歲蘇姓居民表示，該名檢舉人以檢舉汽車居多，如果戶近住戶被檢舉到不耐煩，將停靠在家門前的汽車用布蓋上車牌，就會改以報警取締，讓附近居民相當困擾。

84歲洪姓居民說，將自家汽車，停在住家門前，還被檢舉，感覺相當非常不合理，也非常氣憤。

附近住戶幾乎每個人都有被檢舉的經驗，居民無奈之下，向屏東縣議員唐玉琴陳情。唐玉琴昨天前往現勘後，認為該路段道路設置，應該因地制宜，且屏東市自由路也有將人行道畫設停車格的做法，若能更符合居民現況來調整道路，才能更友善居民與用路人。

唐玉琴還說，該路段還有許多盆栽等占用道路的現象，把人行道切割，加上路上車流多，車速快，少有人行走，無論未來要將人行道縮減，或是增設停車格，該如何改善道路，都值得縣府或相關單位檢討，免得造成該處居民怨聲載道。

關於居民反應停車不便，與對停車空間的需求，屏東縣政府交通旅遊處表示，會邀請相關路權機關一同討論解方。

屏東縣議員唐玉琴建議，屏東市自由路也有將人行道畫設停車格的做法，若能更符合居民現況來調整道路，才能更友善居民與用路人。記者陳弘逸／攝影
屏東縣議員唐玉琴建議，屏東市自由路也有將人行道畫設停車格的做法，若能更符合居民現況來調整道路，才能更友善居民與用路人。記者陳弘逸／攝影
高屏橋往屏東市方向，建國路一帶，因路旁設有紅磚瓦的人行道，緊鄰附近商家、住家，不少居民會將車輛開上人行道，停在自家門前，近期屢遭檢舉。記者陳弘逸／攝影
高屏橋往屏東市方向，建國路一帶，因路旁設有紅磚瓦的人行道，緊鄰附近商家、住家，不少居民會將車輛開上人行道，停在自家門前，近期屢遭檢舉。記者陳弘逸／攝影
遭檢舉的居民，將布蓋上車牌來防範檢舉人。記者陳弘逸／攝影
遭檢舉的居民，將布蓋上車牌來防範檢舉人。記者陳弘逸／攝影
該路段還有許多盆栽等占用道路的現象，把人行道切割，加上路上車流多，車速快，少有人行走。記者陳弘逸／攝影
該路段還有許多盆栽等占用道路的現象，把人行道切割，加上路上車流多，車速快，少有人行走。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 人行道 路權

延伸閱讀

科技執法助功屏東火車站違停數奪冠 民眾批：根本搶錢

方便商家減少違停 花蓮金三角鬧區將畫裝卸貨停車格

屏東這路口只改善一項工程 肇事率一個月內就銳減

返鄉吃到屏東肉圓 藝人Ella加持讓排隊名店人更多了

相關新聞

影／高雄流行音樂中心滿載測試 康康打頭陣滿場High

高雄流行音樂中心今午進行滿載測試，首場由出身高雄藝人康康演出，與3500名觀眾在全新的海音館共同「開箱」，震撼的環場音響...

兒童節連假 壽山動物園推出免費入園活動

兒童節假期將到，高雄市觀光局、交通局期盼大朋友、小朋友多到壽山動物園參觀，4月2日到5日動物園免費入園參觀，搭56路公車...

大港開唱熱鬧滾滾 高雄輕軌延長營運到晚間11點

高雄的「大港開唱」今天和明天在高雄駁二藝術特區開唱，高雄捷運公司今天和明天的輕軌將延長營運到晚間11時，會依搭乘人潮調...

高雄旗津輪船下水典禮 鞭炮聲中船身一下水竟嚴重傾斜

高雄市三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船，今天在旗津中洲碼頭邊舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜，幾乎快貼近水面，...

那瑪夏螢火蟲陸續報到 賞螢活動4月2日起跑

一年一度的高雄那瑪夏賞螢季進入倒數計時，各地螢火蟲陸續現身。那瑪夏區公所表示，今年賞螢活動預計在4月2日至5月1日浪漫登...

爭取遊客 高雄興達港觀光漁市修繕公廁讓民眾安心如廁

高雄市經發局為了讓遊客、購物的民眾安心使用廁所，去年協助興達港觀光漁市爭取經費改造公廁，也辦理5處市場的公廁改建，今年持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。