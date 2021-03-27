屏東市建國路住戶車輛屢遭檢舉 居民無奈找縣議員陳情

高屏橋往屏東市方向的建國路一帶，因路旁設有紅磚瓦的人行道，緊鄰附近商家、住家，不少居民會將車輛開上人行道，停在自家門前，近期屢遭檢舉，居民無奈向屏東縣議員唐玉琴陳情。唐玉琴現勘後，認為該路段道路設置，要因地制宜，更強調相關單位要檢討並設法改善道路。屏東縣政府交通旅遊處表示，將會邀請相關路權機關一同討論解方。

屏東縣政府警察局交通隊統計，屏東市建國路段，今年共接獲51件民眾檢舉案件，但根據該轄區大同派出所統計，民眾反應建國路特定路段，自今年1月起，派出所就接獲20多件民眾檢舉，雖然2、3月檢舉數減少，但還是會收到少許的檢舉案件。

55歲林姓居明表示，住建國路30多年，從沒遇過如此高頻率的檢舉案件，光今年就被分別檢舉3次，並且被開罰2張900，以及1張600元的罰單，感到相當無奈。

60歲蘇姓居民表示，該名檢舉人以檢舉汽車居多，如果戶近住戶被檢舉到不耐煩，將停靠在家門前的汽車用布蓋上車牌，就會改以報警取締，讓附近居民相當困擾。

84歲洪姓居民說，將自家汽車，停在住家門前，還被檢舉，感覺相當非常不合理，也非常氣憤。

附近住戶幾乎每個人都有被檢舉的經驗，居民無奈之下，向屏東縣議員唐玉琴陳情。唐玉琴昨天前往現勘後，認為該路段道路設置，應該因地制宜，且屏東市自由路也有將人行道畫設停車格的做法，若能更符合居民現況來調整道路，才能更友善居民與用路人。

唐玉琴還說，該路段還有許多盆栽等占用道路的現象，把人行道切割，加上路上車流多，車速快，少有人行走，無論未來要將人行道縮減，或是增設停車格，該如何改善道路，都值得縣府或相關單位檢討，免得造成該處居民怨聲載道。