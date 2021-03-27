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兒童節連假 壽山動物園推出免費入園活動

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
下個月兒童節連假，高雄市壽山動物園優惠大人小孩免費入園參觀。 本報資料照片
下個月兒童節連假，高雄市壽山動物園優惠大人小孩免費入園參觀。 本報資料照片

兒童節假期將到，高雄市觀光局、交通局期盼大朋友、小朋友多到壽山動物園參觀，4月2日到5日動物園免費入園參觀，搭56路公車到壽山動物園站的12歲以下兒童也免車費，4月2日、3日搭56路公車的大人小孩到壽山動物園站下車，可以索取每天限300組的防疫口罩夾。

壽山動物園的兒童節活動，明（28）日就開始了。園方表示，明天動物園有恐龍頭套DIY親子活動，到動物園的人只要穿著打扮成恐龍的造型入園，即可在「動物山友會」服務處換取一份動物造型口罩。

動物園免費入園本來優惠到3月底，為了兒童節連假，高雄市觀光局決定4月2日到5日繼續免費。

交通局也有連假限量優惠，交通局長張淑娟說，兒童節連假期間，特別規畫「56路公車孩童免費搭」活動，12歲以下兒童都免費，每天限量的口罩夾，大小朋友都有機會獲得，只要搭56路公車到壽山動物園站下車，就可索取，送完為止。

56路公車往返高雄火車站和壽山動物園，是到動物園唯一的一條公車路線，經捷運高雄車站、鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站。

動物園 公車 兒童節

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