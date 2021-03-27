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大港開唱熱鬧滾滾 高雄輕軌延長營運到晚間11點

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
為了載送參加大港開唱的民眾，高雄輕軌今、明兩天延長營運到晚間11點。本報資料照片
為了載送參加大港開唱的民眾，高雄輕軌今、明兩天延長營運到晚間11點。本報資料照片

高雄的「大港開唱」今天和明天在高雄駁二藝術特區開唱，高雄捷運公司今天和明天的輕軌將延長營運到晚間11時，會依搭乘人潮調整班距，最短每12分鐘一班。高雄市長陳其邁籲請參加大港開唱的朋友多搭輕軌和捷運，也要記得到高雄市鹽埕區品嘗各式美食。

高雄捷運公司表示，大港開唱的地點，可以在輕軌真愛碼頭站、駁二蓬萊站和大義站上下車，如要搭捷運再步行，橘線鹽埕埔站較近，也可以搭到西子灣站轉搭輕軌，要是搭紅線捷運，可以到前鎮之星站轉乘輕軌。

高捷公司表示，27日、28日配合大港開唱，輕軌會延長營運時間到晚間11時以載送參加活動的民眾離場。

大港開唱主辦單位去年沒有辦理，今年復辦，高雄市政府全力支持，陳其邁多次為大港開唱宣傳，今天也在臉書發文提醒參加大港開唱的民眾，多搭捷運和輕軌，且要多到鹽埕區吃美食，例如鹽埕第一公有市場的李記圓仔冰、青年創業店家梁蘇蘇·手作食、祖傳四代的台式下午茶、山壹旗魚食製所的小吃，也可到高雄最老商場國際商場、奶茶一條街新樂街走走逛逛、品嘗美食。

為了載送參加大港開唱的民眾，高雄輕軌今、明兩天延長營運到晚間11點。本報資料照片
為了載送參加大港開唱的民眾，高雄輕軌今、明兩天延長營運到晚間11點。本報資料照片

大港開唱 輕軌 捷運

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