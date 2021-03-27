大港開唱熱鬧滾滾 高雄輕軌延長營運到晚間11點

高雄的「大港開唱」今天和明天在高雄駁二藝術特區開唱，高雄捷運公司今天和明天的輕軌將延長營運到晚間11時，會依搭乘人潮調整班距，最短每12分鐘一班。高雄市長陳其邁籲請參加大港開唱的朋友多搭輕軌和捷運，也要記得到高雄市鹽埕區品嘗各式美食。

高雄捷運公司表示，大港開唱的地點，可以在輕軌真愛碼頭站、駁二蓬萊站和大義站上下車，如要搭捷運再步行，橘線鹽埕埔站較近，也可以搭到西子灣站轉搭輕軌，要是搭紅線捷運，可以到前鎮之星站轉乘輕軌。

高捷公司表示，27日、28日配合大港開唱，輕軌會延長營運時間到晚間11時以載送參加活動的民眾離場。