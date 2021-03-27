聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄旗津輪船下水典禮 鞭炮聲中船身一下水竟嚴重傾斜
高雄市三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船，今天在旗津中洲碼頭邊舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜，幾乎快貼近水面，船廠立即找高雄港務公司工作船協助，將傾斜的新船拖往造船廠碼頭邊，幸未造成傷亡。
勝帆漁業公司高姓負責人表示，勝帆188號原本今天下水後，訂4月出港作業，但下水時壓重沒壓好，當時有幾位船員在船上，都沒受傷，漁船扶正後要再重新上架，可能計畫出港時間要再延後一段時間，損失暫難估計。
據了解，這艘勝帆188號漁船是勝帆漁業公司委託三陽造船廠打造，是700噸遠洋漁船，今天上午11點10分左右，在造船廠碼頭舉行下水典禮，漁船在岸際鞭炮聲下緩緩下水，船身剛下水，突然就向左傾斜，一度船身貼近水面，後來稍浮起，約傾斜45度角。
當時2艘拖船見狀，立即協助將勝帆188號漁船拖回三陽造船廠碼頭，直到中午將漁船拖靠碼頭，沒沈沒危險，未造成傷亡。據了解，可能船艙壓艙不佳才造成漁船下水時船身傾斜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言