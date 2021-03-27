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高雄旗津輪船下水典禮 鞭炮聲中船身一下水竟嚴重傾斜

聯合報 / 記者林保光／即時報導
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜。記者林保光／翻攝
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜。記者林保光／翻攝

高雄市三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船，今天在旗津中洲碼頭邊舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜，幾乎快貼近水面，船廠立即找高雄港務公司工作船協助，將傾斜的新船拖往造船廠碼頭邊，幸未造成傷亡。

勝帆漁業公司高姓負責人表示，勝帆188號原本今天下水後，訂4月出港作業，但下水時壓重沒壓好，當時有幾位船員在船上，都沒受傷，漁船扶正後要再重新上架，可能計畫出港時間要再延後一段時間，損失暫難估計。

據了解，這艘勝帆188號漁船是勝帆漁業公司委託三陽造船廠打造，是700噸遠洋漁船，今天上午11點10分左右，在造船廠碼頭舉行下水典禮，漁船在岸際鞭炮聲下緩緩下水，船身剛下水，突然就向左傾斜，一度船身貼近水面，後來稍浮起，約傾斜45度角。

當時2艘拖船見狀，立即協助將勝帆188號漁船拖回三陽造船廠碼頭，直到中午將漁船拖靠碼頭，沒沈沒危險，未造成傷亡。據了解，可能船艙壓艙不佳才造成漁船下水時船身傾斜。

三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜，工作船正試著扶正。記者林保光／翻攝
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜，工作船正試著扶正。記者林保光／翻攝
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜。記者林保光／翻攝
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜。記者林保光／翻攝
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜，工作船正試著扶正。記者林保光／翻攝
三陽造船廠打造「勝帆188號」漁船今天舉行下水典禮，船一下水，突然船身嚴重傾斜，工作船正試著扶正。記者林保光／翻攝

碼頭 高雄港

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